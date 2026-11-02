La exploración de Marte plantea desafíos técnicos y humanos para las futuras expediciones espaciales.

Ross Elder, comandante de la misión simulada de la NASA, aseguró que “el objetivo de llevar seres humanos a Marte no solo es alcanzable, sino inevitable” tras completar 378 días de confinamiento junto a otros tres tripulantes en un hábitat diseñado para recrear las condiciones del Planeta Rojo.

La segunda misión CHAPEA (Analogía de Exploración de la Salud y el Rendimiento de la Tripulación) concluyó este sábado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas), donde los cuatro integrantes permanecieron aislados durante más de un año, informó la agencia de noticias EFE.

Ross Elder considera que, aunque viajar a Marte implica enormes riesgos, el objetivo de llevar seres humanos al planeta es posible si se combinan “la búsqueda del conocimiento, una visión y un liderazgo sólidos, la creatividad, la fortaleza, el trabajo arduo y una base extraordinaria”, afirmó durante una rueda de prensa.

Cómo fue CHAPEA 2, la misión que simuló un año de vida en Marte

La misión CHAPEA 2 reunió a Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery y James Spicer, quienes vivieron durante 378 días en un hábitat de 160 metros cuadrados construido con impresión 3D para reproducir los retos de una futura expedición al Planeta Rojo.

El proyecto forma parte del programa de investigación de la NASA para estudiar cómo responden las tripulaciones al aislamiento prolongado, el confinamiento y las limitaciones de recursos antes de emprender misiones espaciales de larga duración.

Una misión simulada permite estudiar los desafíos que enfrentarán los astronautas durante una expedición al planeta rojo. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock e71lena

Qué desafíos enfrentó la tripulación durante los 378 días de aislamiento

Según explicó Sarah Whiting, científica del proyecto CHAPEA, los cuatro participantes pusieron a prueba operaciones independientes de la Tierra, sin recibir orientación en tiempo real desde el centro de control de la misión. Además, realizaron un programa de actividades intenso y físicamente exigente con recursos limitados.

Whiting destacó otro aspecto diferencial del experimento: “ No hubo un cambio de tripulación como se hace normalmente en la Estación Espacial Internacional . Estas condiciones son muy exigentes para llevar a cabo una misión ”.

Los datos obtenidos permitirán a los investigadores comprender mejor cómo se adaptan los equipos humanos al aislamiento extremo, uno de los principales obstáculos para futuros viajes a Marte.

La exploración de Marte plantea desafíos técnicos y humanos para las futuras expediciones espaciales. Imagen ilustrativa. Freepik

La NASA identifica el apoyo en tierra como una pieza clave para llegar a Marte

La oficial médica de CHAPEA 2, Ellen Ellis, subrayó que una futura tripulación que viaje al Planeta Rojo necesitará “un equipo de apoyo en tierra muy integrado”, ya que ello hará que “su trabajo sea más fácil” gracias a la “colaboración constante de los equipos de ejercicio físico, salud conductual, nutrición y supervisión médica”.

Ellis también advirtió que “tenemos una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para mantener la preeminencia de Estados Unidos en el espacio”, una “posición estratégica que solo se conservará mediante acciones deliberadas”.

Como ejemplo mencionó la base lunar de la NASA y la Academia Espacial Nacional, iniciativas que, según indicó, “crean oportunidades”. Además, animó a “tomar la iniciativa, liderar con una ciencia que beneficie a la economía y garantizar” el legado espacial del país “para los hijos de nuestros hijos”.