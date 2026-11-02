La circulación ha quedado interrumpida por completo en la isla de La Palma debido a un desprendimiento de piedras que bloquea la calzada

La circulación ha quedado interrumpida por completo en la isla de La Palma debido a un desprendimiento de piedras que bloquea la calzada. La Dirección General de Tráfico ha decretado el corte total de la vía durante la tarde de este lunes tras comprobar que los materiales caídos impiden el paso seguro de los automóviles. La incidencia afecta al trayecto de montaña que conecta el municipio con el acceso al entorno natural de la Caldera de Taburiente.

El bloqueo se localiza en la carretera insular LP-214, dentro del término municipal de Los Llanos de Aridane, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La restricción abarca un tramo de más de catorce kilómetros, desde el punto kilométrico 0 hasta el 14,39, lo que supone el cierre de la infraestructura en ambos sentidos. Los servicios de conservación evalúan las dimensiones del desprendimiento para determinar las tareas de retirada necesarias.

¿Cuál es el tramo afectado y el motivo del cierre?

El corte comenzó a registrarse a las 17:19 horas de este 2 de noviembre , momento en que los paneles informativos alertaron de la obstrucción por causas ambientales. El desprendimiento de rocas sobre el pavimento representa un peligro directo para quienes transitan hacia la zona del barranco de Las Angustias. El terreno en esta área presenta pendientes pronunciadas que favorecen la caída repentina de sedimentos cuando el firme pierde consistencia.

Este incidente coincide con un episodio de inestabilidad meteorológica en el archipiélago, donde la AEMET ha activado avisos por precipitaciones intensas. De hecho, el archipiélago afronta una alerta por tormentas en Canarias que propicia la saturación del terreno y el desprendimiento de piedras en laderas escarpadas. Por esta razón, los equipos de emergencia insulares han solicitado máxima prudencia al volante a quienes deban desplazarse por carreteras de montaña.

El corte comenzó a registrarse a las 17:19 horas de este 2 de noviembre, momento en que los paneles informativos alertaron de la obstrucción por causas ambientales. Shutterstock

Consejos de seguridad y alternativas para los conductores

Al tratarse del principal ramal que asciende hacia la zona de Los Brecitos y el interior del parque nacional, no existen rutas alternativas asfaltadas para sortear el bloqueo. Las autoridades recomiendan suspender las visitas recreativas y no aproximarse al perímetro cortado mientras duren los trabajos de acondicionamiento. Si resides en los diseminados cercanos o precisas realizar trayectos indispensables, conviene esperar a la señalización oficial de paso.

La DGT no ha fijado una hora estimada para la reapertura, ya que las labores de limpieza dependen de la estabilidad de la ladera y de la evolución de las lluvias. Protección Civil y la Guardia Civil vigilan los accesos para impedir el tránsito de vehículos particulares hasta que los técnicos certifiquen que la calzada queda libre de piedras. Antes de iniciar cualquier viaje por la isla, puedes consultar el mapa de incidencias en tiempo real de los canales oficiales.