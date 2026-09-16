El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha compartido en su cuenta de X (@jose_elias_nvr) una reflexión sobre cómo conocer de primera mano qué ocurre realmente dentro de una empresa. Su consejo pone el foco en los trabajadores que desarrollan sus tareas fuera de los altos despachos.

Según explica Elías, la información que llega a los puestos directivos puede estar condicionada por distintos filtros, mientras que quienes ocupan otros puestos tienen contacto directo con el día a día. Para el empresario, escuchar a estos trabajadores permite obtener una visión más rápida y sincera sobre el funcionamiento del negocio.

José Elías explica dónde encontrar la información más sincera

“Si quieres saber cómo va tu empresa, pregúntale a la persona de la limpieza. Será el feedback más sincero”, sostiene José Elías en su publicación. El empresario considera que la información más honesta no suele llegar a los niveles más altos de la organización. En este sentido, afirma: “La información sincera nunca se recoge en los altos despachos. Allí arriba todo llega filtrado”.

Por eso, Elías defiende la necesidad de buscar “la verdad pura y dura” directamente entre quienes tienen contacto cotidiano con la realidad de la empresa. A su juicio, esa perspectiva puede ofrecer datos que no aparecen en los informes o comunicaciones internas.

José Elías, empresario multimillonario: “Si quieres saber cómo va tu empresa, pregúntale a la persona de la limpieza”. (Fuente: Shutterstock).

El empresario señala qué pueden contar los trabajadores de base

Elías sostiene que los trabajadores que desarrollan sus funciones en los niveles básicos pueden conocer aspectos cotidianos del funcionamiento de una empresa que escapan a los directivos. “El que mejor te explica lo que falla es el de la limpieza”, afirma.

Según su explicación, estas personas pueden advertir sobre comportamientos y situaciones que afectan al ambiente laboral y a la relación con los clientes. El empresario pone como ejemplos saber “Quién viene cada día tarde”, “Quién pone buena cara al cliente, pero luego es un borde” o “Quién la está liando dentro del trabajo y enturbia el ambiente”.

De esta manera, su planteamiento consiste en escuchar a quienes observan de cerca la actividad diaria para detectar problemas que pueden no llegar a los responsables de la compañía.

José Elías explica que quienes observan de cerca la actividad diaria pueden detectar mejor los problemas de la empresa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El consejo de José Elías para detectar problemas antes

El empresario también destaca la rapidez con la que este tipo de información puede llegar a la dirección. “ Te sueltan las cosas sin filtros y te avisan rápido de si el negocio no arranca ”, señala. Elías resume el valor de esta información como “un feedback muy bestia y muy rápido” y considera que precisamente esa inmediatez permite conocer mejor la situación del negocio.

Por último, anima a los responsables de las empresas a abandonar temporalmente sus despachos para conocer lo que ocurre sobre el terreno: “Si quieres saber la verdad de lo que pasa en tu oficina, sal del despacho. Escucha a los que ven la realidad desde abajo”.