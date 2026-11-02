Las Juntas Electorales Provinciales proclaman este lunes 2 de noviembre las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España. Las listas aparecerán publicadas el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de la revisión de los requisitos legales y del plazo previsto para corregir las irregularidades detectadas.

La jornada también estuvo marcada por los cruces políticos. Alberto Núñez Feijóo atribuyó el accidente ferroviario de Urda a una “negligencia continuada” del Ejecutivo, mientras Pedro Sánchez advirtió: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. Por su parte, Salvador Illa definió los comicios como una “pugna trascendental” entre “democracia o autoritarismo”.

La proclamación llega después del examen de los requisitos legales y del plazo de 48 horas que tuvieron las formaciones para subsanar las irregularidades detectadas. El BOE ya había publicado el pasado 28 de octubre las candidaturas presentadas al Congreso y al Senado, tras el cierre del período de registro.

En paralelo al procedimiento electoral, los partidos buscan los apoyos que les permitan formar Gobierno. En el sistema parlamentario español, los ciudadanos eligen diputados y senadores, y después el Congreso vota la investidura del presidente. Por eso, Sánchez y Feijóo encabezan las listas de sus partidos al Congreso por Madrid: aspiran a obtener un escaño por esa circunscripción y, a la vez, a reunir los respaldos parlamentarios necesarios para llegar a la Moncloa.

Qué candidaturas se presentan y cuáles son los próximos pasos para el 29N

Entre las novedades para el Congreso figura la candidatura del Frente Amplio, encabezada por Ada Colau, que reúne al Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, entre otras organizaciones. En Madrid, Feijóo lidera la lista del PP, con Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Margarita Robles ministra de Defensa. EFE

Pedro Sánchez encabeza la candidatura del PSOE por Madrid, acompañado por Margarita Robles y Félix Bolaños como números dos y tres. Para el Senado, las listas presentadas incluyen la alianza Senado de Progreso, integrada por el PSOE y el Frente Amplio, así como las renuncias del PP y Vox a concurrir en tres y seis circunscripciones, respectivamente.

Tras la publicación de las candidaturas proclamadas, las formaciones podrán presentar recursos los días 4 y 5 de noviembre. El calendario contempla su resolución en las 48 horas siguientes y posteriores recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, con plazo hasta el día 9 para interponerlos y hasta el 12 para resolverlos.

El 29 de noviembre, los ciudadanos elegirán a los diputados y senadores que integrarán las nuevas Cortes Generales. Una vez constituido el Congreso, la distribución de escaños será decisiva para determinar qué candidato reúne los apoyos necesarios para formar Gobierno

Con ese nuevo escenario parlamentario, el rey abrirá una ronda de consultas con los representantes de las fuerzas políticas y propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Para obtener la confianza del Congreso, este necesitará mayoría absoluta en la primera votación: 176 votos de los 350 diputados. Si no la consigue, podrá superar una segunda votación, 48 horas después, con mayoría simple: más votos a favor que en contra.

Por tanto, el partido que obtiene más escaños no tiene garantizada la presidencia. La formación de Gobierno depende de los apoyos parlamentarios que reúna el candidato, mediante acuerdos, coaliciones o abstenciones de otras fuerzas.

Tras la publicación de las candidaturas proclamadas, las formaciones podrán presentar recursos los días 4 y 5 de noviembre EFE

Qué dijeron Sánchez, Feijóo e Illa sobre las elecciones

En una entrevista en Telecinco, Feijóo atribuyó el accidente ferroviario de Urda a una “negligencia continuada” del Ejecutivo y sostuvo que Óscar Puente debería haber dimitido. El líder del PP calificó de “una desfachatez” que Sánchez eligiera a José Luis Ábalos y a Puente para una cartera que, según destacó, exige una elevada cualificación técnica por sus competencias sobre la seguridad del transporte.

El candidato popular afirmó que, si llega a la Moncloa, buscará a una persona “honesta”, con conocimientos del sector, experiencia y rigor en la gestión pública para dirigir el ministerio. También aseguró que su partido avanza “de menos a más” en las encuestas y expresó su confianza en obtener un mejor resultado en las urnas.

Desde Barcelona, Sánchez acusó a la extrema derecha europea de estar “sometida a dirigentes y oligarcas extranjeros” y lanzó un mensaje con la vista puesta en los comicios: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. Además, advirtió de que los pactos de la derecha tradicional con esas fuerzas contribuyen a normalizar sus discursos y defendió una mayor unidad europea.

En el mismo foro, el presidente catalán, Salvador Illa, describió el 29N como una “pugna trascendental” entre “democracia o autoritarismo”. En declaraciones previas a la SER, rechazó que España atraviese un “fin de ciclo” y expresó su esperanza de que Sánchez repita como presidente del Gobierno.