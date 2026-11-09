Iván Helguera, exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, decidió invertir parte del patrimonio acumulado durante su carrera deportiva.

El negocio inmobiliario se convirtió en una de las principales actividades empresariales de Iván Helguera, exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, quien decidió invertir parte del patrimonio acumulado durante su carrera deportiva en la compra, venta y alquiler de propiedades.

A sus 51 años, el exdefensa desarrolla una actividad empresarial que va más allá de las inversiones individuales. Los registros mercantiles permiten identificarlo como administrador único de Inmosan Consulting SL, una sociedad constituida en 2004 que cuenta con un capital social de 2.455.900 euros y cuya actividad económica está clasificada dentro del sector inmobiliario.

Durante una entrevista en el podcast Offsiders, Helguera explicó el alcance de sus negocios: “La inmobiliaria, a lo largo de los años, es lo único que no pierde mucho, así que buscamos terrenos, vendemos edificios, tenemos hoteles… un poco de todo y no nos va nada mal”.

Su trayectoria empresarial combina operaciones inmobiliarias, una sociedad con más de dos décadas de antigüedad y vínculos con otras compañías. Además, los datos comerciales disponibles muestran que Inmosan recuperó el crecimiento de sus ventas en 2024, después de registrar una caída durante el ejercicio anterior.

Inmosan Consulting: la empresa de Iván Helguera que tiene 2,45 millones de euros de capital social

La principal sociedad identificada en los registros mercantiles a nombre de Iván Helguera es Inmosan Consulting SL (CIF: B84028380), constituida el 27 de mayo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

La compañía opera bajo la clasificación CNAE 6820, correspondiente al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Según la información publicada por Pappers, el exfutbolista figura como su administrador único y la sociedad mantiene su situación jurídica vigente.

Según la información publicada por el BOE,Inmosan Consulting SL alcanza un capital de 2.455.900.00 euros. BOE

Uno de los principales indicadores de su estructura financiera es el capital social, que asciende a 2.455.900 euros. Esta cifra es el resultado de sucesivas ampliaciones de capital realizadas durante los primeros años de actividad de la empresa.

Entre las operaciones registradas destaca una ampliación de 370.400 euros en febrero de 2011, que elevó el capital hasta los 2.384.900 euros. Posteriormente, en febrero de 2012, la sociedad incorporó otros 71.000 euros, hasta alcanzar el importe actual.

Sin embargo, esta cifra no debe confundirse con la facturación de la empresa ni con el patrimonio personal del exjugador. El capital social representa las aportaciones registradas por la sociedad, mientras que sus ingresos, beneficios y activos dependen de la evolución de su actividad económica.

La información también señala que Inmosan cuenta con dos empleados y que sus últimas cuentas anuales disponibles en esa plataforma corresponden al ejercicio 2024.

Los registros mercantiles también revelan su vinculación con otra empresa que llegó a tener 603.006 euros de capital social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto factura la inmobiliaria de Iván Helguera y cómo evolucionaron sus ventas

Los registros comerciales también permiten conocer parte de la evolución reciente de Inmosan Consulting, aunque el acceso a sus estados financieros completos requiere consultar la documentación depositada en el Registro Mercantil.

Según la información publicada por Cinco Días, a través de su directorio empresarial, las ventas de la compañía retrocedieron un 11,90% en 2023, pero cambiaron de tendencia durante el ejercicio siguiente.

En 2024, Inmosan Consulting registró un incremento interanual de las ventas del 34,18%, un crecimiento que contrasta con la caída contabilizada el año anterior. El directorio no ofrece libremente los importes absolutos, por lo que estos porcentajes no permiten establecer cuánto ingresó efectivamente la sociedad.

Por su parte, Empresia sitúa a la compañía en un tramo de facturación anual inferior a 500.000 euros, sin precisar el importe correspondiente al último ejercicio. Tampoco están disponibles en abierto los datos necesarios para calcular sus márgenes de rentabilidad o determinar el beneficio neto.

Estos registros ofrecen una primera aproximación al volumen comercial de la sociedad, pero no permiten cuantificar el conjunto de inversiones que Helguera desarrolla junto a su familia.

El exfutbolista explicó que su actividad incluye varias operaciones inmobiliarias y que parte de su trabajo está relacionado con la financiación bancaria.

“Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”, señaló durante una conversación con Iker Casillas, su antiguo compañero en el Real Madrid, según recogió Infobae.

La diversificación también alcanza otras operaciones. Helguera aseguró que participa en la búsqueda de terrenos, la venta de edificios y negocios vinculados con hoteles , aunque no identificó públicamente los activos ni sus respectivas valoraciones.

Las otras sociedades vinculadas a Iván Helguera y su estrategia de inversión inmobiliaria

Además de Inmosan Consulting, los registros oficiales permiten identificar una relación empresarial con Vermunorte 2000 SL, una sociedad constituida en enero de 2009 que también incluye entre sus actividades la adquisición de fincas rústicas y urbanas.

Vermunorte 2000 SL BOE

Según una inscripción publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en mayo de 2010, Inmosan Consulting pasó a formar parte de la administración de Vermunorte como administradora solidaria, junto con el empresario Jorge Fernández Madinabeitia.

En ese mismo movimiento societario, Iván Helguera figuró como representante de Inmosan. La documentación también recoge ampliaciones de capital y modificaciones en el objeto social de Vermunorte, que incorporó actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de productos alimentarios.

La existencia de esta vinculación permite identificar una relación formal entre ambas compañías, aunque no acredita por sí sola una participación accionarial determinada ni permite atribuir a Helguera la totalidad de sus activos.

En paralelo, el exfutbolista ha señalado que su esposa desempeñó un papel importante en su acercamiento al negocio inmobiliario. Durante sus entrevistas también reconoció que dedicó “dos años a estudiar sobre los mercados financieros” para mejorar sus conocimientos sobre inversión.

La actividad empresarial de Inmosan registró, además, un movimiento reciente. El 2 de enero de 2026, el BORME publicó el traslado de su domicilio social desde Alcobendas a Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid. Se trata de un cambio administrativo que no implica, por sí mismo, una modificación de su actividad o de su volumen de negocio.

Así, la documentación mercantil permite reconstruir parte de la trayectoria empresarial de Helguera desde 2004, con una sociedad que acumula más de 20 años de actividad, ampliaciones de capital y una evolución comercial positiva en su último ejercicio con datos disponibles.

El valor de los inmuebles, los beneficios netos y el alcance total de las inversiones hoteleras continúan sin estar acreditados en la información pública consultada.

La conexión empresarial de Iván Helguera con Jorge Fernández Madinabeitia y una sociedad que llegó a tener 603.000 euros de capital

Vermunorte 2000 SL comenzó su actividad con un capital social de 3.006 euros y Jorge Fernández Madinabeitia, el famoso presentador de televisión, como administrador único. Sin embargo, en mayo de 2010 experimentó una transformación societaria que coincidió con la incorporación de Inmosan Consulting SL a su administración.

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Vermunorte registró dos ampliaciones de capital de 400.002 y 199.998 euros, que elevaron su capital social hasta los 603.006 euros.

En ese mismo proceso, Jorge Fernández Madinabeitia dejó de figurar como administrador único y pasó a compartir la administración con Inmosan Consulting SL, representada por Iván Helguera.

La estructura se modificó nuevamente mediante el nombramiento de ambos como administradores solidarios, publicado el 26 de mayo de 2010. Esta fórmula permitía a cada administrador ejercer individualmente las facultades de representación de la compañía.

La documentación refleja otro movimiento relevante en enero de 2011, cuando Vermunorte redujo su capital en 402.004 euros, desde 603.006 hasta 201.002 euros. En la misma inscripción registró una ampliación de 10.838 euros, que situó el capital resultante en 211.840 euros.

Estas operaciones permiten reconstruir la evolución de una segunda sociedad vinculada administrativamente al exfutbolista, aunque los documentos consultados no identifican los porcentajes de propiedad de Helguera ni de Fernández Madinabeitia. No obstante, los datos societarios aportan una dimensión económica concreta a la actividad que el exjugador desarrolla después de su retirada del fútbol profesional.