Un cambio en la normativa europea ha alterado el escenario de las transferencias bancarias en España. La nueva regulación obliga a las entidades a equiparar el coste de las transferencias inmediatas con el de las ordinarias, una medida que busca ampliar el uso de los pagos instantáneos en toda la Unión Europea. En este contexto, los bancos han ajustado su política de precios. Aunque el coste medio de una transferencia ordinaria ronda los 2,95 euros, este importe no está fijado por ley y depende de cada entidad. El movimiento responde más a estrategias comerciales que a una imposición directa del reglamento europeo. La idea de que todas las transferencias bancarias dejarán de ser gratuitas no se ajusta del todo a la realidad. La mayoría de los clientes sigue sin pagar comisiones gracias a la vinculación con su banco, como la domiciliación de nómina o recibos, o la contratación de otros productos financieros. Además, el uso extendido de herramientas como Bizum ha reforzado la gratuidad en los envíos de dinero entre particulares. Este tipo de servicios ha condicionado la estrategia de las entidades, que mantienen muchas transferencias sin coste para no perder competitividad. Las transferencias inmediatas ganan protagonismo con la nueva normativa. Permiten enviar dinero en segundos, pero tienen una característica clave: son irreversibles desde el momento en que se ejecutan. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) advierte que este tipo de operaciones exige mayor precaución. Si el dinero se envía a un destinatario equivocado, no existe margen de cancelación. En cambio, las transferencias ordinarias sí pueden anularse si todavía no han sido procesadas y el importe sigue en la cuenta. A pesar del nuevo escenario, varias entidades siguen ofreciendo cuentas sin comisiones. En muchos casos, estas cuentas están dirigidas a nuevos clientes, lo que limita su acceso a quienes ya tienen una relación previa con el banco. Según el portal financiero HelpMyCash, este tipo de productos suele formar parte de estrategias de captación. Sin embargo, existen excepciones dentro del mercado. Entre las opciones disponibles destacan: Estas cuentas suelen exigir ciertas condiciones para mantener la gratuidad, como ingresos periódicos o un uso activo de la cuenta. El nuevo marco no elimina por completo las transferencias gratis, pero sí redefine el equilibrio entre coste, rapidez y seguridad. El margen de error se reduce y la responsabilidad del usuario crece en cada operación.