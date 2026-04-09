El atractivo de ahorrar en dólares pierde fuerza en España. A la retención automática del 19% sobre los intereses de cuentas en divisas se suma ahora un contexto internacional que debilita al billete estadounidense y refuerza alternativas como el euro. La combinación de presión fiscal y cambios en los mercados globales está reconfigurando una estrategia que durante años funcionó como refugio frente a la inflación. El nuevo marco impositivo llega en un momento clave: el dólar muestra señales de debilitamiento frente a otras monedas. El euro, según datos del Banco Central Europeo, llegó a cotizar en torno a los 1,17 dólares tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Este movimiento refleja un cambio en el equilibrio financiero global. La caída del precio del petróleo (de hasta un 14% tras la reapertura del estrecho de Ormuz) redujo la demanda de dólares como activo refugio y favoreció a la moneda europea. Este escenario introduce una nueva variable para quienes ahorran en divisas: ya no solo importa la rentabilidad del depósito, sino también la evolución del tipo de cambio en un contexto internacional cada vez más inestable. El Gobierno español estableció que todos los intereses generados por cuentas en dólares (y en cualquier otra divisa) estarán sujetos a una retención automática del 19%. Esto implica que: Además, el gravamen escala según los rendimientos: La medida alcanza tanto a cuentas en España como en el extranjero si el titular es residente fiscal. Este marco fical se da en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y decisiones económicas de gran impacto. Las recientes amenazas arancelarias impulsadas por Donald Trump y el conflicto en Oriente Medio generaron volatilidad en los mercados. Sin embargo, la tregua entre EE.UU. e Irán trajo alivio temporal. Este acuerdo tuvo efectos inmediatos: Este tipo de movimientos muestra cómo los factores geopolíticos impactan directamente en las divisas y, por lo tanto, en la rentabilidad real de las cuentas en dólares. Las cuentas en divisas siguen ofreciendo ventajas, pero el contexto cambió. Según el experto Javier Mezcua, permiten “guardar dinero en otra moneda, como dólares o libras”, lo que abre la puerta a beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, hoy enfrentan tres grandes desafíos: 1. Mayor carga fiscalLa retención reduce de forma directa la rentabilidad neta. 2. Riesgo de tipo de cambioSi el euro se fortalece —como ocurre actualmente—, el valor del ahorro en dólares puede caer. 3. Costes adicionalesComisiones de mantenimiento, cambio de divisa y transferencias internacionales. El control fiscal también se intensifica para quienes operan fuera de España: El endurecimiento del control busca evitar que los ahorros en divisas escapen al sistema tributario español. El nuevo impuesto del 19% coincide con una tendencia más amplia: la pérdida de centralidad del dólar en la economía global. Factores como: están redefiniendo el mapa monetario. En este contexto, ahorrar en dólares ya no es una decisión automática ni exenta de riesgos. La rentabilidad depende cada vez más de una combinación de variables: fiscalidad, tipo de cambio y escenario internacional. Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan: