Los facturas que pagan los usuarios cubren, en promedio, la mitad de lo que cuesta la energía eléctrica.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, confirma la continuidad del bono social eléctrico durante todo 2026. Esta decisión evita la finalización de las medidas excepcionales aprobadas en años anteriores. Miles de hogares mantendrán descuentos relevantes en la factura de la luz.

El texto legal garantiza que las familias con menos ingresos seguirán protegidas frente al aumento del coste energético. El Gobierno prorroga así uno de los principales instrumentos del escudo social. E l objetivo es amortiguar el impacto de la electricidad en las economías más frágiles.

Según el decreto, los descuentos se aplican directamente sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Las comercializadoras de referencia deberán reflejar la bonificación de forma clara en cada recibo. La norma refuerza la transparencia y la seguridad jurídica para los beneficiarios.

Qué familias acceden al descuento del 57,5% en la factura de la luz

El BOE establece que el mayor descuento, del 57,5% en la factura de la luz, corresponde a los consumidores vulnerables severos. Este grupo incluye hogares con ingresos muy reducidos. Los umbrales de renta se fijan en el Real Decreto 897/2017.

La norma indica que se consideran vulnerables severos aquellos cuya renta es inferior al 50% de los límites establecidos para los consumidores vulnerables. También se tienen en cuenta situaciones especiales. Entre ellas figuran discapacidad, dependencia o familias numerosas.

Este descuento excepcional se mantiene durante todo 2026. Sin la prórroga aprobada, los porcentajes habrían vuelto a niveles más bajos. El decreto busca evitar un aumento brusco en las facturas eléctricas.

Descuentos vigentes del bono social eléctrico en 2026

El Real Decreto-ley confirma dos niveles principales de ayuda en la factura de la luz. Cada uno depende de la situación económica del hogar. Los porcentajes se aplican sobre el PVPC.

Resumen de descuentos en 2026:

Consumidor vulnerable: descuento del 42,5% en la factura de la luz.

Consumidor vulnerable severo: descuento del 57,5% en la factura de la luz.

Riesgo de exclusión social: suministro garantizado sin posibilidad de corte.

La norma subraya que estos porcentajes tienen carácter excepcional. Se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es sostener la protección energética mientras se desarrolla la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2030.

Protección frente al corte de suministro y bono social térmico

Uno de los puntos centrales del decreto es la garantía de suministro. El texto legal refuerza la prohibición de interrumpir la electricidad a los hogares vulnerables. Esta protección se extiende hasta finales de 2026.

Además del descuento eléctrico, el BOE vincula estas ayudas con el bono social térmico. Esta compensación económica anual cubre gastos de calefacción y agua caliente. La cuantía depende de la zona climática de la vivienda.

La ayuda térmica se concede de forma automática a quienes ya reciben el bono social eléctrico. No requiere una solicitud adicional. De esta forma, se amplía la cobertura frente a la pobreza energética.

Qué trámites hay que hacer para mantener el bono social en 2026

El Real Decreto-ley aclara que no es necesario realizar nuevos trámites si el hogar ya es beneficiario. Las comercializadoras de referencia aplicarán el descuento automáticamente. Esto rige para las facturas emitidas desde el 1 de enero de 2026.

E l Ministerio para la Transición Ecológica ajustará los valores del bono social mediante una orden ministerial . Este paso garantiza la correcta aplicación de los descuentos. Las compañías deberán cumplir con lo establecido.

La prórroga publicada en el BOE aporta estabilidad a miles de familias. El acceso a la energía se mantiene como un derecho básico. El decreto refuerza la cohesión social en un contexto de precios elevados.