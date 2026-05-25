En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 10.588.926 MWh con respecto a los 10.545.533 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 60.68 euros el MWh, unos 32.11 euros
menos
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 26 de mayo?
En el transcurso del martes, 26 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la energía se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 158,62 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|158.62 euros
|De 22:00 a 23:00
|143.66 euros
|De 20:00 a 21:00
|130.88 euros
|De 23:00 a 24:00
|125.36 euros
|De 6:00 a 7:00
|109.13 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 26 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,18 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.18 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.08 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.03 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|93.01
|De 1:00 a 2:00
|87.27
|De 2:00 a 3:00
|82.42
|De 3:00 a 4:00
|81.88
|De 4:00 a 5:00
|81.82
|De 5:00 a 6:00
|83.53
|De 6:00 a 7:00
|109.13
|De 7:00 a 8:00
|104.38
|De 8:00 a 9:00
|61.64
|De 9:00 a 10:00
|9.47
|De 10:00 a 11:00
|0.22
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.03
|De 13:00 a 14:00
|-0.18
|De 14:00 a 15:00
|-0.08
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|1.59
|De 18:00 a 19:00
|23.04
|De 19:00 a 20:00
|78.76
|De 20:00 a 21:00
|130.88
|De 21:00 a 22:00
|158.62
|De 22:00 a 23:00
|143.66
|De 23:00 a 24:00
|125.36
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las dormitorios cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.