El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 10.588.926 MWh con respecto a los 10.545.533 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 60.68 euros el MWh, unos 32.11 euros

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El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 26 de mayo?

En el transcurso del martes, 26 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la energía se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 158,62 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 158.62 euros De 22:00 a 23:00 143.66 euros De 20:00 a 21:00 130.88 euros De 23:00 a 24:00 125.36 euros De 6:00 a 7:00 109.13 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 26 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,18 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.18 euros De 14:00 a 15:00 -0.08 euros De 12:00 a 13:00 -0.03 euros De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 93.01 De 1:00 a 2:00 87.27 De 2:00 a 3:00 82.42 De 3:00 a 4:00 81.88 De 4:00 a 5:00 81.82 De 5:00 a 6:00 83.53 De 6:00 a 7:00 109.13 De 7:00 a 8:00 104.38 De 8:00 a 9:00 61.64 De 9:00 a 10:00 9.47 De 10:00 a 11:00 0.22 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.03 De 13:00 a 14:00 -0.18 De 14:00 a 15:00 -0.08 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 1.59 De 18:00 a 19:00 23.04 De 19:00 a 20:00 78.76 De 20:00 a 21:00 130.88 De 21:00 a 22:00 158.62 De 22:00 a 23:00 143.66 De 23:00 a 24:00 125.36

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?