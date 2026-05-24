El precio medio de la luz para el lunes, 25 de mayo de 2026 en España será de 32.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.045 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 25 de mayo?

A lo largo del lunes, 25 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 109,89 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 109.89 euros De 21:00 a 22:00 104.42 euros De 23:00 a 24:00 97.0 euros De 7:00 a 8:00 84.11 euros De 20:00 a 21:00 55.6 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 25 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -2.1 euros De 14:00 a 15:00 -2.1 euros De 15:00 a 16:00 -2.1 euros De 12:00 a 13:00 -2.0 euros De 16:00 a 17:00 -1.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 50.0 De 1:00 a 2:00 41.0 De 2:00 a 3:00 25.0 De 3:00 a 4:00 24.16 De 4:00 a 5:00 24.16 De 5:00 a 6:00 29.9 De 6:00 a 7:00 49.62 De 7:00 a 8:00 84.11 De 8:00 a 9:00 54.64 De 9:00 a 10:00 16.73 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.82 De 12:00 a 13:00 -2.0 De 13:00 a 14:00 -2.1 De 14:00 a 15:00 -2.1 De 15:00 a 16:00 -2.1 De 16:00 a 17:00 -1.0 De 17:00 a 18:00 -0.02 De 18:00 a 19:00 0.51 De 19:00 a 20:00 13.73 De 20:00 a 21:00 55.6 De 21:00 a 22:00 104.42 De 22:00 a 23:00 109.89 De 23:00 a 24:00 97.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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