En esta noticia
El precio medio de la luz para el lunes, 25 de mayo de 2026 en España será de 32.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.045 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 25 de mayo?
A lo largo del lunes, 25 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 109,89 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|109.89 euros
|De 21:00 a 22:00
|104.42 euros
|De 23:00 a 24:00
|97.0 euros
|De 7:00 a 8:00
|84.11 euros
|De 20:00 a 21:00
|55.6 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 25 de mayo?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-2.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|-2.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|-2.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|-2.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|-1.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|50.0
|De 1:00 a 2:00
|41.0
|De 2:00 a 3:00
|25.0
|De 3:00 a 4:00
|24.16
|De 4:00 a 5:00
|24.16
|De 5:00 a 6:00
|29.9
|De 6:00 a 7:00
|49.62
|De 7:00 a 8:00
|84.11
|De 8:00 a 9:00
|54.64
|De 9:00 a 10:00
|16.73
|De 10:00 a 11:00
|0.0
|De 11:00 a 12:00
|-0.82
|De 12:00 a 13:00
|-2.0
|De 13:00 a 14:00
|-2.1
|De 14:00 a 15:00
|-2.1
|De 15:00 a 16:00
|-2.1
|De 16:00 a 17:00
|-1.0
|De 17:00 a 18:00
|-0.02
|De 18:00 a 19:00
|0.51
|De 19:00 a 20:00
|13.73
|De 20:00 a 21:00
|55.6
|De 21:00 a 22:00
|104.42
|De 22:00 a 23:00
|109.89
|De 23:00 a 24:00
|97.0
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.