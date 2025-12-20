En esta noticia Los nuevos requisitos para mantener la pensión

El reciente ajuste en las políticas de Seguridad Social de España ha provocado que las pensiones de jubilación y otras prestaciones puedan ser dadas de baja si no se cumplen ciertos requisitos fundamentales. Esta medida busca asegurar la sostenibilidad del sistema en un entorno de creciente presión demográfica.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con los interlocutores sociales, ha establecido estos cambios para evitar abusos y ajustar las pensiones a las nuevas realidades económicas del país.

El ajuste reciente en las políticas de Seguridad Social en España fue parte de las reformas aprobadas en 2024 para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos cambios incluyen varias medidas clave:

Modificaciones en la : la edad mínima de jubilación ordinaria se mantiene en 66 años y seis meses para aquellos que no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. Quienes sí lo hayan hecho, pueden jubilarse a los 65 años. Además, se han introducido incentivos para retrasar la jubilación, como el aumento en la pensión para quienes opten por la jubilación demorada. edad de jubilación : la edad mínima de jubilación ordinaria se mantiene enpara aquellos que no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. Quienes sí lo hayan hecho, pueden jubilarse a los. Además, se han introducido incentivos para retrasar la jubilación, como el aumento en la pensión para quienes opten por la Nuevas condiciones para la : se amplió la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo parcial, dentro de la modalidad de jubilación activa. Quienes opten por retrasar su jubilación mientras siguen trabajando pueden beneficiarse de incrementos en sus pensiones. compatibilidad de pensión y trabajo : se amplió la posibilidad decon el trabajo parcial, dentro de la modalidad de. Quienes opten por retrasar su jubilación mientras siguen trabajando pueden beneficiarse de incrementos en sus pensiones. Sostenibilidad financiera: estas reformas están diseñadas para enfrentar el desafío demográfico que implica una población más longeva y una tasa de natalidad baja. El Gobierno español ha introducido un mecanismo de equidad intergeneracional, que ajustará las pensiones de manera gradual para evitar un colapso del sistema.

La Seguridad Social puede dar de baja una pensión de jubilación por diversas razones, relacionadas principalmente con el incumplimiento de los requisitos legales o por fraudes. Algunas de las causas más comunes son:

Incompatibilidad con el trabajo: si el pensionista vuelve a trabajar sin haber comunicado correctamente su situación a la Seguridad Social, y no cumple con las condiciones de compatibilidad (como la jubilación flexible o la jubilación parcial), su pensión puede ser suspendida. Fallecimiento del pensionista: obviamente, la pensión se extingue al fallecer el titular. A partir de ese momento, los familiares del pensionista podrán solicitar otras prestaciones, como la pensión de viudedad u orfandad, si cumplen con los requisitos. Fraude o falsificación de datos: si se detecta que el pensionista ha proporcionado información falsa o ha ocultado datos relevantes para recibir la pensión, como ingresos adicionales o cambios en la situación familiar, la Seguridad Social puede proceder a la cancelación de la misma. No cumplir con los requisitos mínimos: si se determina que el pensionista no cumple con los requisitos de cotización o de edad tras una revisión, su pensión puede ser dada de baja. Esto tambin aplica si se descubren períodos de cotización que no se justificaron correctamente. Incumplimiento de obligaciones fiscales o de control: en algunos casos, la Seguridad Social requiere la presentación de ciertos documentos periódicos para asegurar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos. No presentar estos informes podría llevar a la suspensión de la pensión.

Estas son algunas de las razones principales por las que una pensión de jubilación puede ser cancelada. Mantener actualizada la información ante la Seguridad Social y cumplir con los requisitos es crucial para evitar estas situaciones.