Anthropic ingresó cerca de 4.600 millones de dólares en 2025, pero registró más de 8.000 millones en pérdidas operativas, en un contexto de elevados costes de computación e infraestructura.

Anthropic, la empresa estadounidense responsable de Claude, ha advertido a potenciales inversores de que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados podría llegar a plantear “riesgos existenciales para la humanidad”.

La advertencia aparece en el folleto preparado para su próxima salida a bolsa y distribuido a un grupo reducido de potenciales inversores. El documento fue revisado por Financial Times y Reuters, que informaron de que dedica una parte considerable a explicar los riesgos asociados al desarrollo de la IA.

La compañía no está afirmando que esos escenarios vayan a producirse. Los presenta como factores de riesgo potenciales que los inversores deben conocer, junto con riesgos financieros y empresariales más convencionales.

Qué riesgos de la inteligencia artificial advierte Anthropic

Anthropic, creadora de Claude, advirtió a potenciales inversores sobre posibles “riesgos existenciales para la humanidad” derivados del desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial. Fuente: EFE Angel Colmenares

El folleto describe escenarios en los que modelos avanzados podrían desarrollar comportamientos impredecibles o perjudiciales. Según la información publicada por Financial Times, la empresa reconoce la posibilidad de riesgos de carácter catastrófico o existencial derivados de sistemas cada vez más capaces.

Entre las conductas contempladas figuran intentos de resistirse a ser apagados, ocultar o manipular información y comportamientos similares al chantaje. Estas situaciones aparecen dentro del apartado de factores de riesgo y no significan que Claude esté actuando habitualmente de esta manera.

La preocupación por el posible uso indebido de modelos avanzados tampoco se limita al folleto para inversores. En septiembre de 2026, Anthropic publicó una investigación de su equipo Frontier Red Team en la que señaló que algunos modelos habían demostrado capacidades relevantes para tareas militares y de inteligencia que históricamente requerían expertos humanos altamente especializados. La compañía destacó por ello la necesidad de mantener medidas de seguridad que dificulten usos perjudiciales.

Anthropic prepara su salida a bolsa y podría alcanzar una valoración multimillonaria

Las advertencias aparecen mientras Anthropic avanza hacia una de las salidas a bolsa más esperadas del sector tecnológico. Según Reuters, la operación podría situar la valoración de la compañía por encima de los 2 billones de dólares. La cifra, sin embargo, no constituye una valoración definitiva y las condiciones de la oferta pueden cambiar.

Informaciones publicadas durante septiembre también señalan que la compañía ha escogido el Nasdaq para su cotización. Reuters informó previamente de que Anthropic buscaba captar hasta 100.000 millones de dólares en una operación que podría valorarla alrededor de los 2 billones.

La compañía, fundada en 2021 y dirigida por Dario Amodei, ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a Claude y a la demanda empresarial de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Cuánto ingresa Anthropic y cuánto dinero pierde

El folleto también ofrece una visión detallada de las cuentas de Anthropic. Reuters informó de que los ingresos de la compañía alcanzaron cerca de 4600 millones de dólares en 2025, aproximadamente doce veces más que el año anterior.

Ese crecimiento estuvo acompañado de costes extraordinariamente elevados . Anthropic registró en 2025 más de 8000 millones de dólares de pérdidas operativas. La pérdida neta se acercó a los 42.000 millones de dólares , aunque gran parte de esta última cifra estuvo relacionada con cargos contables vinculados a la valoración de instrumentos utilizados en rondas de financiación anteriores.

Una de las principales razones del elevado gasto operativo es la infraestructura necesaria para desarrollar y ejecutar modelos avanzados de IA. El entrenamiento y funcionamiento de estos sistemas exige grandes cantidades de capacidad informática y centros de datos.

Los 518.000 millones que Anthropic prevé comprometer en infraestructura

La compañía contempla entre los escenarios de riesgo que modelos avanzados puedan manipular información, resistirse a ser apagados o desarrollar comportamientos impredecibles. Shutterstock

El documento señala además que Anthropic prevé compromisos por aproximadamente 518.000 millones de dólares relacionados con servicios en la nube, capacidad informática e infraestructura durante los próximos años. No se trata de un desembolso inmediato, sino de compromisos futuros vinculados a la expansión de la empresa.

El crecimiento acelerado también genera otros riesgos empresariales. Entre ellos figura la concentración de clientes: cerca de una cuarta parte de los ingresos de Anthropic durante 2025 procedió de únicamente dos clientes, según los datos del folleto recogidos por medios financieros y difundidos por EFE.

De esta forma, el documento destinado a potenciales inversores muestra las dos caras del crecimiento de Anthropic: una rápida expansión comercial y, al mismo tiempo, enormes necesidades de capital e incertidumbres relacionadas con una tecnología cuyo desarrollo continúa avanzando.

Qué significa que Anthropic hable de “riesgos existenciales para la humanidad”

La expresión es especialmente contundente, pero debe interpretarse dentro del contexto del documento. Anthropic no asegura que su inteligencia artificial vaya a provocar una catástrofe ni la desaparición de la humanidad.

La compañía está identificando escenarios potenciales dentro de los factores de riesgo de su negocio. El objetivo de este tipo de apartados en un folleto para inversores es exponer acontecimientos que podrían tener consecuencias importantes, aunque sean inciertos.

Por tanto, la precisión resulta clave: Anthropic advierte de la posibilidad de riesgos existenciales asociados a sistemas avanzados de IA, no afirma que estos riesgos vayan a materializarse. La distinción permite mantener el alcance real de una advertencia que la propia compañía ha considerado suficientemente relevante como para incluirla entre los riesgos comunicados a sus potenciales inversores.