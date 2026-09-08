Presupuestos 2027: Hacienda promete llevarlos al Congreso este año y negociará con todos los grupos (foto: ChatGPT)

El Gobierno de España presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027 antes de que termine el año, aunque Hacienda evita confirmar por ahora si cumplirá con el plazo constitucional que vence el próximo 30 de septiembre.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró este martes que las cuentas llegarán al Congreso durante 2026 para que puedan “tramitarse con normalidad”, aunque no precisó si el Ejecutivo logrará registrarlas dentro del calendario previsto por la Constitución.

Según informó EFE, el titular de Hacienda hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que insistió en que el Gobierno mantiene su intención de sacar adelante los nuevos presupuestos.

Hacienda evita confirmar si cumplirá el plazo del 30 de septiembre

La Constitución establece que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado debe presentarse ante el Congreso al menos tres meses antes de que termine el ejercicio. Esto fija el 30 de septiembre como fecha límite para que las cuentas puedan tramitarse con el calendario ordinario.

Preguntado directamente sobre si el Gobierno cumplirá ese plazo, Arcadi España evitó concretar una fecha y se limitó a señalar que el proyecto será presentado “antes de que acabe el año”.

El objetivo, según explicó, es que las cuentas puedan seguir su tramitación parlamentaria con normalidad. Sin embargo, si el proyecto llega después de septiembre, el calendario para su aprobación antes del 1 de enero sería considerablemente más ajustado.

El Gobierno negociará los Presupuestos de 2027 con todos los grupos

Hacienda también adelantó que el Ejecutivo negociará con todos los grupos parlamentarios y que no descarta ningún acuerdo para intentar garantizar la aprobación de las cuentas.

El ministro aseguró que existe la “voluntad y la exigencia” de sacar adelante tanto los Presupuestos de 2027 como el nuevo modelo de financiación autonómica, dos de las principales cuestiones económicas pendientes de la legislatura.

Una vez completados los trámites previos, el Gobierno ya está en condiciones de aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso para iniciar su debate parlamentario.

Presupuestos 2027: Hacienda promete llevarlos al Congreso este año y negociará con todos los grupos (foto: imagen ilustrativa generada con IA)

Los Presupuestos de 2027 serían los primeros de esta legislatura

De presentarse finalmente, las nuevas cuentas serían las primeras elaboradas en la actual legislatura. Su aprobación permitiría sustituir los Presupuestos de 2023, que continúan vigentes después de haber sido prorrogados en tres ocasiones.

El Gobierno afronta así una negociación clave, ya que necesitará reunir apoyos suficientes en el Congreso para superar las distintas fases de tramitación y conseguir que las cuentas entren en vigor.

El calendario será uno de los principales elementos a seguir durante las próximas semanas: aunque Hacienda garantiza que los Presupuestos de 2027 serán presentados este año, todavía no confirma si lo hará antes del 30 de septiembre, la fecha que marca la Constitución para su presentación ordinaria.