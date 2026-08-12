Marlaska no comparecerá en el Senado por la crisis de Ceuta: el PP denuncia que su ausencia es una "falta de respeto" .

El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado este miércoles que no comparecerá ante la comisión del Senado que había sido convocada para abordar la crisis migratoria de Ceuta. El ministro ha alegado que su ausencia responde a “circunstancias obvias” y ha asegurado que dará las explicaciones correspondientes en el Congreso el próximo 28 de agosto.

La decisión ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Los populares han calificado la ausencia de Marlaska como “una falta de respeto” y han advertido de que estudiarán medidas políticas y legales, mientras que el PSOE acusa al PP de utilizar el Senado de forma partidista.

Marlaska justifica su ausencia en el Senado por “circunstancias obvias”

Marlaska ha defendido este miércoles que ya se comunicó al Senado la imposibilidad de asistir durante este periodo. El ministro ha explicado que estas circunstancias “se explican” por sí mismas y ha insistido en que su intención es comparecer ante el Congreso para informar sobre la crisis migratoria de Ceuta.

“ Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo, por circunstancias obvias ” que “se explican” por sí solas, ha señalado el titular de Interior ante los medios en la sede de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias de Madrid.

El ministro ha recordado que el 28 de agosto acudirá al Congreso “para dar cualquier explicación, las explicaciones necesarias, de la crisis migratoria del pasado día 30 de julio”. “ No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento ”, ha añadido.

Varios migrantes en la costa española de Ceuta. Fuente: EFE Reduan Dris

El PP carga contra la “silla vacía” de Marlaska y anuncia medidas

La ausencia del ministro ha provocado la reacción inmediata del PP. La comisión del Senado comenzó esta mañana sin los senadores socialistas y con la “silla vacía” de Marlaska como uno de los principales elementos de la sesión, según ha señalado su presidente, Fernando Martínez-Maíllo.

El senador popular ha considerado “injustificable” la ausencia y la ha definido como “una falta de respeto” a la Cámara Alta. Además, ha anunciado que la mesa del Senado, con mayoría del PP, adoptará “las decisiones políticas y legales que sean necesarias” para que este “acto de desobediencia” no quede “sin las debidas consecuencias oportunas”.

Martínez-Maíllo ha defendido que el control parlamentario corresponde a las dos cámaras y ha recordado que “no es una más que otra”. En este sentido, ha afirmado que “Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude”. El PP sostiene que la celebración de una comparecencia en el Congreso a finales de agosto no impide que Marlaska pueda informar previamente en el Senado.

La comisión pretendía conocer las actuaciones desarrolladas por Interior y las medidas previstas tras la entrada irregular desde Marruecos de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio. Según las estimaciones del Gobierno ceutí citadas en la información, entre 8000 y 11.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad.

PP ve "una falta de respeto" la ausencia de Marlaska en la comisión de Ceuta en el Senado. Wikimedia Commons

PSOE acusa al PP de utilizar el Senado para confrontar con el Gobierno

El PSOE, por su parte, ha defendido la decisión de Marlaska y ha acusado al PP de realizar un uso partidista de la Cámara Alta. Los socialistas consideran que los populares mantuvieron la convocatoria pese a que el ministro ya había expresado su voluntad de comparecer primero en el Congreso.

“ El Gobierno dará todas las explicaciones oportunas” en el Congreso sobre “el dispositivo que está aún en marcha y del que diariamente se reportan las medidas que se están llevando a cabo a través de los medios de comunicación por los distintos departamentos ministeriales ”, señala el comunicado del PSOE.

El grupo socialista también acusa al PP de utilizar su mayoría absoluta en el Senado para imponer una fecha “sin consensuarla en ningún caso con los otros grupos” y con el objetivo de “confrontar una vez más con el Gobierno y el Congreso”.

“El PP reformó unilateralmente el Reglamento del Senado para pervertir la función constitucional que tiene encomendada esta Cámara y convertirla en una herramienta de conflicto permanente y no de cooperación y colaboración institucional”, lamenta el PSOE.

La ausencia de Marlaska también ha provocado críticas de otros grupos. Vox ha anunciado que solicitará la reprobación política del ministro, mientras que el senador de Junts Eduard Pujol ha defendido que los gobernantes tienen “obligaciones elementales”, entre ellas dar explicaciones “todas las veces que sea necesario”.

El Senado mantiene además las citaciones de otros miembros del Gobierno: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está convocado para el 17 de agosto y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para el 18 de agosto.