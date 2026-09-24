España propone que China y otros terceros países puedan beneficiarse de la “preferencia europea” en sectores estratégicos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presentó la propuesta a sus homólogos antes del Consejo de la UE que se celebra este jueves en Bruselas. Los ministros de los Veintisiete analizan la propuesta de ley presentada por la Comisión Europea, cuyo principal punto de debate es cómo definir qué países y productos pueden recibir la consideración de “made in Europe”, según informó EFE.

Hereu defendió una “autonomía estratégica abierta en cooperación con otras zonas del mundo y otros países” y calificó la posición española de “pragmática”. A su juicio, el planteamiento puede facilitar un punto de encuentro entre las distintas posiciones de los Estados miembros.

¿Cómo propone España clasificar a los países que podrían beneficiarse de la preferencia europea?

La propuesta española establece tres áreas geográficas que podrían beneficiarse de la preferencia europea en función del sector industrial. La primera sería con un sector como el “núcleo duro”, formado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La segunda incluiría a los países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia) y a otros socios considerados “confiables” con los que exista una “reciprocidad efectiva”. La tercera abarcaría a países con los que la UE mantenga acuerdos comerciales, aduaneros o de otro tipo.

¿Cómo propone España clasificar a los países que podrían beneficiarse de la preferencia europea? Fuente: Shutterstock

En este último grupo también podría aparecer China, aunque no de forma general. Fuentes del Ministerio de Industria citadas por EFE precisaron que podrían incluirse países que no tengan acuerdos con la UE cuando sean los únicos capaces de fabricar determinados componentes necesarios para una industria concreta.

Hereu explicó que España busca reforzar el espacio europeo como ámbito de producción industrial y avanzar en la reindustrialización, pero también considera necesario tener en cuenta las cadenas de valor internacionales de determinados sectores. La propuesta pretende superar el debate entre el “opt in” y el “opt out”, es decir, entre incluir o excluir completamente a determinados países del concepto de “made in Europe”.

¿Qué sectores y criterios determinarían qué países reciben la preferencia europea?

La ley de aceleración industrial planteada por la Comisión Europea prevé que las manufacturas industriales europeas reciban un trato preferente en la concesión de fondos públicos destinados a determinados sectores estratégicos. Entre los sectores figuran:

Automoción.

El acero.

El aluminio.

El cemento.

Tecnologías limpias.

¿Qué sectores y criterios determinarían qué países reciben la preferencia europea? Fuente: Shutterstock.

Bruselas ya planteó que la producción de determinados países “fiables” con los que la UE mantiene acuerdos comerciales pueda formar parte de esa preferencia europea, aunque todavía no concretó qué socios entrarían en esa categoría. España propone que la decisión se adopte sector por sector, en lugar de establecer una clasificación única para todos los ámbitos industriales.

Para determinar el grupo al que pertenecería cada país se utilizarían criterios comunes definidos previamente. Entre ellos figurarían el nivel de dependencia de la UE, la concentración de un determinado sector, la capacidad de fabricación, la evolución prevista de la demanda y las subvenciones concedidas por otros países.

El sistema permitiría actualizar la clasificación con el paso del tiempo y, según el Ministerio de Industria, podría incentivar a terceros países a estrechar sus relaciones comerciales con la UE para pasar de un grupo a otro.

La propuesta también tendría aplicación práctica en contratos públicos. Industria puso como ejemplo la renovación de una flota municipal de coches eléctricos: un vehículo podría cumplir el requisito de que el 70 % de su producción, con excepción de la batería, sea considerada europea si se ensambla en la UE, cuenta con un 40 % de producción dentro del bloque y otro 30 % procede de países incluidos en el segundo grupo. EFE

Fuente: EFE, 24 de septiembre de 2026.