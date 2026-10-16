Las incorporaciones de El Corte Inglés se sumarán a las tareas habituales de la actividad comercial y también a servicios especiales que se desarrollan durante noviembre y diciembre, como el empaquetado de regalos y otras funciones auxiliares.

El Corte Inglés incorporará a unas 6350 personas para reforzar las campañas de Black Friday y Navidad 2026. Las nuevas contrataciones estarán destinadas a las áreas que tendrán un mayor incremento de actividad durante los próximos meses, entre ellas ventas, alimentación, restauración, logística y comercio online.

Las incorporaciones se sumarán a las tareas habituales de la actividad comercial y también a servicios especiales que se desarrollan durante noviembre y diciembre, como el empaquetado de regalos y otras funciones auxiliares.

La campaña coincide con uno de los períodos de mayor actividad del comercio. El Black Friday 2026 será el 27 de noviembre, según el calendario publicado por El Corte Inglés, mientras que el período navideño concentrará posteriormente buena parte de las compras de fin de año.

Qué puestos ofrece El Corte Inglés para Navidad

La compañía ofrece puestos en diferentes áreas, tanto en sus centros comerciales como en logística, alimentación, restauración y comercio electrónico.

Entre los perfiles incluidos en la campaña se encuentran vendedores y personal de empaquetado de regalos, además de ayudantes para las secciones de carnicería, charcutería, frutería, pastelería y pescadería.

También hay oportunidades para operarios de logística, auxiliares de pedidos online, personal de cobro y atención al cliente. En el área de hostelería se buscan ayudantes de cafetería y restaurante, auxiliares y aprendices de cocina y profesionales de cocina.

La oferta se completa con puestos para el departamento de platos preparados, ayudantes y vendedores del Club del Gourmet, gestores de mercancía para los centros outlet y vendedores especializados en el área de moda.

El portal de empleo de la compañía ya muestra ofertas específicas de campaña de Navidad en distintas ciudades. Entre ellas aparecen puestos de personal de alimentación, almacén y pedidos online, además de convocatorias generales de campaña.

El portal de empleo de la compañía ya muestra ofertas específicas de campaña de Navidad en distintas ciudades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo postularse a los empleos de El Corte Inglés

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal de empleo de El Corte Inglés. La plataforma permite buscar las vacantes disponibles y aplicar distintos filtros, como ubicación, tipo de jornada, área y tipo de empleo.

El portal cuenta además con un apartado específico para quienes quieren trabajar en Navidad o verano, pensado para quienes buscan un empleo temporal y flexible. También diferencia las oportunidades para personas con experiencia y para estudiantes o recién graduados.

Consultar las ofertas de empleo de El Corte Inglés

Una vez dentro, el candidato puede revisar las ofertas de campaña de Navidad, seleccionar la que corresponda a su ciudad y perfil y utilizar el botón “Aplicar ahora” disponible en cada vacante. El portal muestra actualmente convocatorias de Navidad en varias localidades españolas.

Qué formación recibirán los nuevos trabajadores

El Corte Inglés señala que las personas incorporadas recibirán un programa de formación para adquirir los conocimientos necesarios antes de comenzar a desempeñar sus funciones. La capacitación se adapta a las características del puesto que ocupará cada trabajador.

La compañía plantea estas incorporaciones como una opción tanto para quienes buscan un empleo temporal durante Navidad como para quienes quieren comenzar una trayectoria laboral más prolongada. Según la empresa, algunas personas que comienzan a trabajar durante estas campañas continúan posteriormente su carrera en El Corte Inglés, mientras que otras utilizan estos empleos para compatibilizar el trabajo con sus estudios u otras actividades.

Creo que así queda más limpio: el título promete qué puestos y cómo postularse, y los dos H2 centrales responden literalmente a esas dos preguntas. El último H2 aporta información útil de la nota de prensa sin competir con la intención principal.