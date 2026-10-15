El Corte Inglés ofrece descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de más de 600 marcas.

El Corte Inglés lanza los 8 Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en una selección de artículos de más de 600 marcas. La campaña abarcará distintas categorías, desde moda y calzado hasta belleza, tecnología para el hogar y decoración.

Las ofertas estarán disponibles tanto en los centros comerciales como en la web y la aplicación de la compañía, con diferentes opciones para recibir las compras. Además, la empresa ha confirmado que los descuentos en el área de Hogar tendrán una duración más extensa.

Qué productos tienen descuentos y hasta cuándo están vigentes

La campaña estará vigente en España del 15 al 25 de octubre de 2026 e incluye una amplia variedad de artículos de diferentes categorías. Entre las áreas participantes se encuentran la moda para hombre, mujer e infantil, la lencería, los accesorios, la belleza, la parafarmacia, la joyería, la bisutería, la relojería, la zapatería y el calzado deportivo.

También se suman los productos para el hogar, una de las categorías que contará con un plazo promocional más amplio que para el resto de la campaña, ya que se mantendrá hasta el próximo 8 de noviembre.

La campaña incluye moda, calzado, belleza, accesorios y productos para el hogar. Shutterstock

Más de 600 marcas participan en las ofertas de octubre

Marcas de moda, accesorios y complementos con descuentos

Los 8 Días de Oro reúnen a más de 600 firmas de distintas áreas comerciales. Entre las marcas de moda, accesorios y complementos que participan figuran Guess, Desigual, Michael Kors, Tous, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Scalpers, Timberland, Lacoste y Hugo Boss.

Nike, Adidas y otras marcas deportivas en promoción

En deportes, la selección incluye productos de Nike, Adidas, Puma, Under Armour, The North Face, Columbia, New Balance y Skechers.

Qué marcas de belleza, joyería y Hogar participan

La oferta de belleza y cuidado personal cuenta con firmas como Clarins, Nars, Medik8, Sesderma e Isdinceutics. En joyería y relojería participan Tous, Singularu, Viceroy y Luxenter.

Por su parte, el área de Hogar incluye marcas como Flex, Pikolín, Bassols, Yves Delorme, Natuzzi, BoConcept, WMF, Bra y Kuhn Rikon.

El Corte Inglés prolongará las ofertas de la sección Hogar hasta el 8 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo comprar durante los 8 Días de Oro y recibir los pedidos

Los clientes podrán aprovechar las ofertas en los centros comerciales de El Corte Inglés o realizar sus compras a través de la página web y la aplicación móvil. De esta manera, la campaña combina la compra presencial con las alternativas digitales.

La compañía también ofrece distintas modalidades para recibir los pedidos. Entre ellas se encuentran la recogida en tienda, el servicio Click&Car y la entrega en el mismo día, opciones que permiten elegir cómo y cuándo recibir las compras según las alternativas disponibles. Para aprovechar las promociones, han aconsejado consultar los productos incluidos y las condiciones específicas de cada oferta en los canales de venta de la compañía.