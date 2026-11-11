En los primeros resultados que incluyen el periodo en el que la compañía lleva cotizando en Bolsa, Digi España ingresó 785,1 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando facturó 681,05 millones. Sin embargo, este incremento en la facturación no evitó un resultado operativo negativo de 707.000 euros, en comparación con el beneficio operativo de 43,89 millones registrado entre enero y septiembre de 2025.

En el tercer trimestre, las ventas aumentaron un 14,4% interanual hasta los 270,12 millones de euros, mientras anotó un resultado operativo negativo de 7,06 millones de euros, frente al beneficio de 20,33 millones obtenido entre julio y septiembre del ejercicio anterior.

Este rojo obedece a los costes que se dispararon, al incremento en las partidas de amortización —a lo que se le suma la depreciación de activos, que crecieron un 31,4% hasta situarse en 181,96 millones de euros— y al registro de 7,92 millones en gastos no recurrentes debidos a su proceso de salida al mercado bursátil en julio pasado; hechos que el aumento de los ingresos no logró compensar.

El ebitda ajustado alcanzó los 160 millones de euros, un 28% más que entre enero y septiembre de 2025, y su margen sobre ingresos mejora hasta el 20,4%, más de dos puntos porcentuales por encima del 18,3% registrado un año antes.

Asimismo, la empresa de telefonía low cost invirtió un total de 297 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a los 364,0 millones de 2025. Este volumen de inversión estuvo destinado principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad, con el que se propone llegar hasta los 21 millones de hogares conectados con fibra SMART en 2030, y de su propia red de móvil, que alcanzará hasta 10.000 antenas en 2033.

Las amortizaciones y los gastos de su salida a Bolsa lastraron las cuentas de Digi. Gentileza Digi

La deuda neta principal, descontando arrendamientos operativos y pasivos por espectro, se situó en 583,1 millones de euros. Esta cifra representa un aumento de un 9,9% frente a los 498 millones de diciembre de 2025, situando la ratio de apalancamiento en 2,77 veces el ebitda ajustado anualizado, en comparación con los 498,1 millones registrados en 2025.

Así las cosas, la deuda neta principal total alcanzó los 622,8 millones de euros, incluyendo 544,9 millones en préstamos bancarios y 108,7 millones en cuentas por pagar no corrientes. La tesorería de la compañía sumaba 95 millones a 30 de septiembre.

Comportamiento por áreas de negocios

Digi registró en septiembre más de 12,6 millones de servicios activos, un 23% más que un año antes, con crecimiento en todos ellos. De este modo, el operador cuenta con más de tres millones de clientes de fibra, un 27% más que en septiembre de 2025, tras sumar cerca de 178.000 altas netas en el tercer trimestre, “el mejor crecimiento trimestral de Digi en España”, apuntó la compañía. En tanto, la red de fibra SMART llega ya a 15,5 millones de hogares.

Además, más de 8,3 millones de clientes cuentan con el servicio de telefonía móvil a cierre de septiembre, un 20% más que en el mismo periodo de 2025, con cerca de 966.000 altas netas en lo que va de año. La red móvil propia de Digi, que comenzó a desplegar en julio de 2025, dispone ya de 1867 nodos activos.

Por otro lado, 950.000 clientes tienen el servicio de telefonía fija, un 24% más respecto al mismo periodo de 2025. La compañía también registró un elevado crecimiento en el servicio de televisión, que suman 284.000 clientes, un 114% por encima de 2025.

En cuanto a portabilidades, el operador que lidera el consejero delegado Marius Varzaru logró registrar más de 444.700, esto es, un incremento del 6% respecto al trimestre anterior (abril-junio) y más de un 13% sobre el dato del mismo periodo (julio-septiembre) de 2025.

Así pues, Digi acumuló desde enero más de 1.355.000 portabilidades, lo que significa más de un 14% por encima de los cambios de líneas registrados en los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

Plantilla: más de 12.000 empleados directos

La compañía, segundo operador en número de empleados a nivel nacional, mantiene su compromiso con la inversión en despliegue de redes, al mismo tiempo que lo hace con el empleo.

Digi cuenta con 12.130 profesionales contratados directamente, entre ellos personal de infraestructura y de sus call center propios. Shutterstock

Digi explica que integra toda la cadena de valor, realiza todas las actividades propias del negocio directamente con empleo propio, ofrece un proyecto estable y favorece planes de carrera para todos sus empleados.

En total, Digi cuenta con 12.130 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus ‘call center’ propios.