Cuánto cuesta hacer el trofeo de la Champions League y la “Maldición del 2038” que humilla al del Mundial

El PSG y el Arsenal disputan una nueva final de la Champions League y uno de los protagonistas es el trofeo, que es conocido popularmente como la Orejona y es uno de los símbolos más deseados del fútbol mundial. Su diseño icónico, historia y curiosidades lo convierten en un objeto legendario. Pero, ¿cuánto cuesta realmente fabricarlo?

Además, existe una curiosa “maldición del 2038” relacionada con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA que genera memes y comparaciones constantes en el mundo del fútbol. En esta nota reunimos todos los detalles.

Cuánto cuesta hacer el trofeo de la Champions League y la “Maldición del 2038” que humilla al del Mundial Uefa.com

¿Cuánto cuesta hacer el trofeo de la Champions League?

El costo de fabricación estimado ronda los 9300 euros (aproximadamente 10.000 a 11.000 dólares estadounidenses). Se trata de un valor relativamente accesible comparado con su enorme prestigio simbólico y mediático.

La UEFA no entrega el trofeo original de forma permanente (salvo excepciones históricas). Desde hace años entrega réplicas oficiales a los campeones, mientras conserva la pieza auténtica.

Las características de la Orejona, el trofeo de la Champions

El trofeo actual de la Champions League se creó en 1966-67 después de que el Real Madrid se quedara en propiedad con la versión original después de sus cinco títulos consecutivos. El joyero suizo Jürg Stadelmann (o Jörg Stadelmann) recibió el encargo de diseñar una nueva copa elegante, imponente y fácilmente reconocible en televisión.

Especificaciones técnicas:

Altura : aproximadamente 73,5 a 75 cm.

Peso : entre 7,5 y 8 kg (algunas fuentes mencionan variaciones según réplicas).

Materiales : fabricado principalmente en plata, con el interior bañado en oro de 24 kilates. El molde original es de madera y su elaboración requirió cientos de horas de trabajo artesanal (alrededor de 340 horas en su momento).

Capacidad: su interior puede almacenar hasta 15 litros de champán, lo que permite celebraciones épicas de los campeones. Esta es una de las curiosidades más locas y comentadas del trofeo.

La curiosidad más loca: una “copa gigante” para brindar

Más allá de su valor económico, la Orejona destaca por su funcionalidad festiva. Sus dimensiones permiten que el equipo campeón vierta champán en su interior y celebre con uno de los trofeos más grandes y fotogénicos del deporte.

Cuánto cuesta hacer el trofeo de la Champions League y la “Maldición del 2038” que humilla al del Mundial Uefa.com

De esta manera, es posible ingresar hasta 15 litros de bebidas para celebrar, es decir, hasta 20 botellas de 750 mililitros.

Este detalle ha sorprendido a aficionados en todo el mundo y refuerza su imagen imponente en las transmisiones. El apodo “Orejona” proviene de sus enormes asas laterales, que recuerdan a orejas grandes. Este sobrenombre se popularizó rápidamente y hoy es prácticamente oficial.

¿Por qué el trofeo de la Champions humilla al del Mundial?

A diferencia de la Orejona, este trofeo es itinerante: se entrega cada cuatro años y debe devolverse antes del siguiente Mundial. Justamente, aquí entra la famosa “Maldición del 2038” o la humillación comparativa.

La base del trofeo del Mundial tiene espacio exacto para 17 placas con los nombres de los campeones. Estas placas llegan precisamente hasta el Mundial de 2038. Después de ese año no habrá más espacio sin modificar o reemplazar la base o la copa, aunque todavía no se sabe cuál será la decisión.

Esta limitación física genera innumerables memes: mientras la Champions League maneja réplicas y un diseño sin “fecha de caducidad” visible, el trofeo más importante del mundo tiene una cuenta regresiva incorporada.