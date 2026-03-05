Un jueves sin clases rompe la rutina semanal y permite recuperar horas de sueño perdidas, algo que resulta especialmente beneficioso durante la Primaria y la Secundaria. Justamente, el próximo 19 de marzo será feriado, por lo que podrán aprovechar para descansar. Para los estudiantes, contar con un día festivo en mitad de la semana siempre es una gran noticia. Ese descanso tiene un impacto positivo directo en la concentración y en el rendimiento académico: diferentes investigaciones educativas muestran que las pausas programadas a lo largo del trimestre contribuyen a disminuir el estrés acumulado y ayudan a que los chicos regresen al aula con mayor energía y disposición. El 19 de marzo figura como uno de los días destacados en el calendario escolar del curso 2025-2026 en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo lo ha establecido como jornada no lectiva en todos los centros educativos de la comunidad autónoma. Esta fecha, conocida oficialmente como Día de San José, aparece recogida en el calendario aprobado antes del comienzo del curso. Por ello, proporciona un jueves libre y reduce la semana lectiva a solo cuatro días de clases. La decisión de declararlo no lectivo afecta directamente a familias, alumnado y profesorado de las tres provincias —Valencia, Alicante y Castellón—. Tanto estudiantes como docentes quedan liberados de la actividad presencial en los centros ese día. El 19 de marzo se celebra en España el Día de San José, una festividad católica dedicada al esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús en la tierra. Se le considera el ejemplo por excelencia de padre trabajador, protector y dedicado a la familia, razón por la cual esta fecha se ha convertido también en la celebración del Día del Padre en el país. La jornada adquiere una relevancia especial en la Comunidad Valenciana, donde marca el fin de las Fallas de Valencia. Ese día tiene lugar la tradicional “cremà”, el momento en que se queman los monumentos falleros, fiesta reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por su parte, el origen del Día del Padre en España está ligado a la propuesta de una maestra durante la década de 1950, quien impulsó reconocer el esfuerzo y el papel de los padres, asociándolo precisamente con la festividad de San José.