La huelga de profesores en Cataluña avanza y genera un fuerte impacto en el calendario escolar. Este 12 de mayo se cumple el segundo día de paro, dentro de un calendario oficial que contempla 16 jornadas de huelga educativa hasta el final del curso. El primer día de huelga tuvo lugar el 7 de mayo, y las movilizaciones continúan este martes con una amplia participación del profesorado de infantil, primaria y secundaria en la ciudad de Barcelona. Los sindicatos educativos, entre ellos USTEC, CGT, Intersindical y Professors de Secundària, han impulsado este amplio plan de movilizaciones para reclamar mejoras salariales, más recursos humanos, reducción de ratios en las aulas y menor carga burocrática. La protesta llega en la recta final del curso, un momento clave con evaluaciones, actividades de cierre y preparación del próximo año académico. Muchos centros ya acumulaban falta de personal y dificultades para atender la diversidad, lo que ha intensificado el conflicto con el Departament d’Educació. Vale destacar que el calendario escolar 2025-26 comenzó el 8 de septiembre en casi todas las escuelas infantiles, primarias, ESO y bachillerato y contempla finalizar el próximo 19 de junio. Del total de 16 días de huelga, tres tienen carácter general en toda Cataluña: el 12 de mayo (hoy), el 27 de mayo y el 5 de junio. El resto de las jornadas están distribuidas por territorios: A pesar de un acuerdo previo firmado por el Govern con CC.OO. y UGT (que incluye una inversión de 2000 millones de euros en cinco años), sindicatos mayoritarios como USTEC consideran las medidas insuficientes. Reclaman una subida salarial superior, más contrataciones de apoyo, reducción efectiva de ratios y recursos para la escuela inclusiva. La mesa sectorial convocada para este jueves busca rebajar la tensión, pero el calendario de 16 días sigue adelante. Esta oleada de huelgas, inédita por su duración y distribución, afecta tanto a la enseñanza pública como a la concertada. Familias, estudiantes y centros deben prepararse para un mes complejo, con posibles afectaciones en colonias, evaluaciones finales y actividades de fin de curso. Mientras avanzan las negociaciones entre sindicatos y administración, la realidad es que la suspensión de clases por 16 días ya es un hecho, y miles de alumnos catalanes disfrutan (de forma obligada) de un descanso previo a las vacaciones, en medio de un conflicto educativo que aún no muestra señales claras de resolución.