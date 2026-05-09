En medio del crecimiento del paro en España, que aumentó este trimestre un 10,83% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay un nuevo supermercado que ofrece hasta 300 puestos de trabajo tras su apertura. Se trata de Masymas Supermercados, la cadena valenciana perteneciente al grupo Juan Fornés Fornés, que sigue demostrando su fortaleza en un mercado dominado por grandes jugadores. De esta manera, las nuevas ofertas irán solamente para tres ciudades del país. Entre los perfiles más demandados destacan cajeros/as, reponedores/as y personal para distintas secciones de tienda. Las necesidades se centran especialmente en las 115 tiendas que la cadena opera en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como en el almacén central de Pedreguer. Masymas valora especialmente la actitud, las ganas de aprender, la orientación al cliente y el trabajo en equipo. No es imprescindible contar con experiencia previa, ya que la empresa ofrece formación continua desde el primer día. De hecho, en 2025 impartió más de 20.000 horas de formación a su equipo, consolidando esta práctica como una de sus señas de identidad. Las incorporaciones se realizarán de forma progresiva a partir de mayo de 2026 y se extenderán hasta finales de agosto, con posibilidad de ampliación hasta mediados de septiembre. Esta iniciativa responde al aumento de la actividad comercial en temporada estival, especialmente en zonas con mayor afluencia turística. No obstante, parte de estos empleos con contratos temporales podrán convertirse en posiciones estables dentro de la compañía. El proceso de selección es sencillo y accesible. Solo deben seguir estos pasos: