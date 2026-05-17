El proyecto para reintroducir el lince boreal en Cataluña llega tras décadas sin rastro de este gran felino en los montes pirenaicos. El último ejemplar confirmado murió en 1930 en el Ripollès, un dato que marcó el final de una especie clave en los ecosistemas fríos de Europa. Desde entonces, el lince boreal ha desaparecido por completo del territorio catalán. Su ausencia alteró el equilibrio natural en zonas de alta montaña, donde actuaba como superdepredador y regulador de poblaciones de ungulados. La posible reintroducción del lince vuelve a situar a Cataluña en el centro del debate europeo sobre restauración ecológica. El planteamiento combina ciencia, conservación y un análisis profundo de riesgos ambientales. La iniciativa es impulsada por Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo. Ambas organizaciones sugieren la posibilidad de evaluar la viabilidad del regreso del lince boreal mediante la introducción de ejemplares provenientes de Rumanía, un país que presenta poblaciones estables. De acuerdo con el planteamiento, los animales serían liberados tras haber sido castrados. Esta condición facilitaría, conforme a los promotores, la evaluación de su comportamiento ecológico sin el riesgo de una expansión descontrolada ni de reproducción en el corto plazo. El proyecto del lince boreal ha suscitado un debate inmediato en el ámbito ambiental. Mientras que algunos lo consideran una oportunidad científica, otros abogan por la máxima prudencia ante movimientos relacionados con grandes carnívoros. El lince boreal (Lynx lynx) se caracteriza por su mayor tamaño y robustez en comparación con el lince ibérico. Su alimentación abarca corzos, rebecos y pequeños cérvidos, lo cual establece un impacto trófico considerablemente diferente en los ecosistemas montañosos. A pesar de que desapareció de España a comienzos del siglo XX, este felino logró sobrevivir en amplias regiones de Europa central y escandinava. Dicha continuidad ha contribuido a la conservación de poblaciones genéticamente estables. La posibilidad de que ambas especies coexistan en el futuro suscita inquietud. No por una competencia directa, sino ante un eventual escenario de hibridación respaldado por la investigación científica. Un estudio reciente realizado por la Estación Biológica de Doñana (CSIC) analizó ADN de linces prehistóricos en Andújar, Alcanar y Algarve. Los resultados evidenciaron una relación genética más estrecha con el lince boreal en los ejemplares más recientes. “Los linces modernos compartían más material genético con su especie hermana, el lince euroasiático, que los linces más antiguos”, comentó María Lucena, primera autora del estudio. El estudio confirma intercambios genéticos que ocurrieron hace entre 3000 y 4000 años. Los científicos advierten que una hibridación actual no controlada podría comprometer la recuperación del lince ibérico.