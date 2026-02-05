Una pregunta comienza ya a ser recurrente en el mercado bursátil madrileño: ¿qué está pasando con Indra? De compañía entronizada como la campeona nacional en el sector de la defensa, con una revalorización en 2025 del 185%, en poco más de un mes pasó a estar en el ojo del huracán. Situación que se agudizó estos últimos días. Porque en los últimos cinco días, la desvalorización de sus títulos ya alcanza el 14% promediando la sesión de hoy, mientras en lo que de año se dejó en el parqué un 3,46%. Tanto nerviosismo de los inversores se explica por el ruido que está generando la fusión de la tecnológica con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Sucede que tanto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como el Gobierno, no ven con buenos ojos la operación corporativa por el conflicto de intereses que podría acarrear en caso de culminar exitosamente. En concreto, tanto el brazo industrial del Estado como el Ejecutivo ponen el foco en las participaciones societarias de ambas compañías, ya que los hermanos Escribano, Ángel y Javier, presidente y consejero de Indra, respectivamente, son dueños del 14,3% de la multinacional española y propietarios al 100% de su empresa familiar, jugadora también en el ascendente negocio de defensa. Con todo, las dudas hasta dónde podrían llegar ambos representantes del Estado en su oposición a la compra o fusión de EM&E por parte de Indra, hoy tuvo una nueva vuelta de tuerca con la información publicada por El Confidencial, según la cual el portal asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez llamó de urgencia a Ángel Escribano para analizar la situación actual de la operación con EM&E. Incluso, siempre de acuerdo a El Confidencial, la reunión, que se llevó a cabo esta tarde, tendría como último objetivo la renuncia de Escribano a la presidencia de Indra. A primera hora de la tarde, Escribano negó que se le haya pedido su dimisión en la compañía. “Quiero ser claro: nadie pidió mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido”, aseguró en un comunicado. De hecho, reafirmó su determinación de seguir trabajando en la construcción “de una Indra más fuerte y sólida, con unos resultados, cartera y posición financiera que avalan el rumbo seguido y el total respaldo del consejo de administración y sus accionistas”. Subrayó, además, que continúa centrado en el desarrollo del plan estratégico de Indra, trabajando activamente en la identificación y construcción de alianzas industriales y tecnológicas que refuercen el crecimiento, la capacidad industrial y la creación de valor a largo plazo del Grupo. “Indra Group está inmersa en una importante transformación mientras cumple y asume, como empresa tractora de la industria nacional, el reto geopolítico actual, a nivel España y Europa; y esto requiere un liderazgo fuerte y una visión disruptiva”, subrayó. El presidente de la compañía recordó que Indra tiene como meta común con todos sus accionistas contribuir a hacer más grande a Indra, como una compañía global de referencia en los sectores de Defensa, Aeroespacio y Tecnologías Digitales Avanzadas. Ángel Escribano cumplió un año como presidente de Indra, y en estos meses se avanzó en el cumplimiento de lo establecido en el plan estratégico “Leading the Future”, refrendado por la Junta General de Accionistas y el consejo de administración.