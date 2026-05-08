Este viernes, 8 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,71 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.09% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.51%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 8 de mayo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), apta para la mayoría de coches; ofrece funcionamiento suave y eficiente, reduce el riesgo de detonación y suele ser más económica y fácil de encontrar que octanajes superiores. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: