La incertidumbre sobre el futuro de Finetwork volvió a encender las alarmas en el sector de las telecomunicaciones en España. UGT expresó su preocupación por la situación de la compañía y pidió una solución que garantice la continuidad del negocio y el empleo de cientos de trabajadores. El sindicato considera que el conflicto abierto en torno a la propiedad y gestión de la operadora no puede resolverse solo desde una mirada financiera. En medio de disputas judiciales y cambios en el control empresarial, la plantilla reclama estabilidad y un proyecto con garantías reales de futuro. UGT aseguró que la situación de Finetwork exige una respuesta urgente y con visión industrial. El sindicato sostuvo que la prioridad debe ser proteger la actividad de la empresa y evitar más incertidumbre para la plantilla, clientes y proveedores. La organización sindical señaló que las soluciones deben reforzar la viabilidad de la compañía y asegurar inversión suficiente para mantener el funcionamiento normal del negocio. En ese contexto, destacó que opciones ligadas a operadores consolidados del sector, como Vodafone España, ofrecen mayor capacidad operativa, respaldo financiero y experiencia para garantizar estabilidad. La crisis de Finetwork se agravó después de varios meses de conflictos con Vodafone por impagos relacionados con el uso de la red móvil y de fibra. El enfrentamiento derivó en procesos judiciales y en un complejo plan de reestructuración que terminó siendo anulado por la Audiencia Provincial de Alicante. Esa decisión judicial dejó en el aire el control de la compañía y abrió un nuevo escenario de incertidumbre. La situación también afectó a la actividad comercial de la operadora, que perdió cientos de miles de líneas móviles y de banda ancha desde el inicio del conflicto. La preocupación de los trabajadores creció tras las últimas decisiones judiciales que dejaron sin efecto la toma de control de Finetwork por parte de Vodafone. El fallo obligó a revertir parte del proceso de reestructuración y devolvió el control a los socios fundadores. Ese escenario provocó dudas sobre el futuro operativo de la empresa y sobre la validez de decisiones tomadas durante la etapa anterior. En paralelo, la compañía enfrenta dificultades para recuperar estabilidad financiera y comercial en un mercado cada vez más competitivo. UGT advirtió que cualquier salida debe desarrollarse con diálogo y respeto a los derechos laborales. El sindicato insistió en que el centro de cualquier negociación debe ser el empleo y la continuidad del proyecto empresarial. La organización también alertó sobre el impacto que estos procesos tienen en un sector que ya sufrió ajustes importantes en los últimos años. Vodafone España, por ejemplo, aplicó un ERE en 2024 que afectó a cerca de 900 trabajadores tras la compra de la compañía por parte del fondo Zegona. La situación de Finetwork refleja la presión que atraviesa el mercado español de las telecomunicaciones. La competencia por precios bajos y el avance de grandes grupos aceleraron procesos de integración y reestructuración en todo el sector. Tras la fusión entre Orange y MásMóvil, el mercado quedó dominado por pocos operadores con red propia. En ese contexto, los operadores móviles virtuales dependen de acuerdos mayoristas con grandes compañías para mantener su actividad. Finetwork llegó a superar los 1,3 millones de clientes y se convirtió en uno de los operadores de bajo coste con mayor crecimiento en España. Sin embargo, la acumulación de deuda, los litigios con Vodafone y la caída de clientes golpearon su posición en el mercado. UGT remarcó que la continuidad de empresas como Finetwork requiere estructuras sólidas y planes industriales sostenibles. El sindicato considera que prolongar la incertidumbre puede afectar no solo al empleo directo, sino también a proveedores y servicios vinculados a la actividad de la operadora.