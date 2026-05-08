La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 8 de mayo de 2026 es de 10,86 euros y documentan un total de 132.832 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,78%. En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA registró dos descensos iniciales, tres avances seguidos, una breve corrección, dos nuevas subidas, una sesión estable y un cierre en retroceso; balance ligeramente alcista con señales de debilidad al final. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha sido del 23.97%, lo que es menor que la volatilidad anual del 25.70%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. La disminución en la volatilidad sugiere un entorno más predecible para la entidad en este corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (y centros corporativos en Barcelona y Madrid). Se dedica a la banca universal, ofreciendo productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y pagos. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros (a través de VidaCaixa y alianzas como SegurCaixa Adeslas). Tras su integración con Bankia en 2021, es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y cajeros y canales digitales como CaixaBankNow e imagin.