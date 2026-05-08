Las lluvias volverán a dominar gran parte de España este viernes con una jornada marcada por tormentas, chubascos intensos y avisos meteorológicos en varias comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que la llegada de una borrasca por el oeste de la Península dejará precipitaciones “generalizadas en la Península”, con fenómenos localmente fuertes en el noroeste y Baleares. Según la previsión oficial, las lluvias se extenderán durante buena parte del día y estarán acompañadas por tormentas y granizo ocasional en distintas regiones. Además, habrá un descenso de temperaturas máximas en amplias zonas del oeste peninsular y cambios en la intensidad del viento. La Aemet informó además que continúan activos avisos naranjas y amarillos por lluvias y tormentas en varias comunidades. Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y otros puntos del este peninsular aparecen entre las zonas con mayor riesgo meteorológico. La Aemet explicó que este viernes se esperan “precipitaciones generalizadas en la Península, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares”. También indicó que los chubascos alcanzarán “amplias zonas del centro” y podrían llegar acompañados de tormentas y granizo. Entre los avisos meteorológicos destacados aparece el aviso naranja de madrugada en Baleares. También habrá alertas amarillas por tormentas vespertinas en Cantabria, País Vasco, Aragón y Castilla y León. Madrid y la Mancha toledana mantendrán avisos naranjas por lluvias y tormentas. La previsión oficial añade que la borrasca dejará “cielos cubiertos en la mayor parte del territorio”, aunque en el área mediterránea y el nordeste podrían registrarse intervalos nubosos. En la vertiente atlántica se abrirán algunos claros a lo largo del día. Galicia tendrá una jornada marcada por cielos cubiertos, lluvias y chubascos. La previsión no descarta tormentas vespertinas en áreas de montaña, especialmente en Orense. También se esperan brumas y bancos de niebla en distintos sectores del interior. En Cantabria y el País Vasco, las tormentas podrían ganar intensidad durante la tarde. La Aemet anticipó “tormentas fuertes en la mitad oriental” de Cantabria y fenómenos intensos en Álava y Bizkaia. En Castilla y León también podrían registrarse tormentas localmente fuertes y granizo. Aragón, Navarra y La Rioja aparecen entre las comunidades con riesgo de chubascos tormentosos durante la tarde. En el sistema Ibérico zaragozano y Cinco Villas podrían producirse precipitaciones localmente fuertes acompañadas por tormenta. La Comunidad de Madrid tendrá cielos nubosos y lluvias con tormenta durante las horas centrales del día. La previsión anticipa claros por la tarde y una mejora gradual al final de la jornada, aunque las precipitaciones podrían ser intensas en algunos momentos. En Castilla-La Mancha habrá lluvias y chubascos con tormenta en la mitad norte. La Aemet no descarta precipitaciones dispersas en otros sectores de la comunidad. Además, podrían formarse nieblas matinales y vespertinas en zonas de Cuenca y Albacete. Baleares continuará bajo una situación meteorológica inestable con “chubascos ocasionales” y probabilidad de precipitaciones localmente fuertes en Mallorca y Menorca. El aviso naranja permanecerá activo durante la madrugada debido a la intensidad de las lluvias y tormentas.