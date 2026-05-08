Las autocaravanas y las furgonetas camperizadas ganaron protagonismo en los últimos años como una forma de viajar, reducir gastos y vivir con mayor libertad. Según señaló la Dirección General de Tráfico en España (DGT), en la última década, el número de autocaravanas se ha multiplicado por casi tres, pasando de poco más de 48.000 en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad, consolidándose como una alternativa cada vez más relevante dentro del turismo y la movilidad. En ese contexto, el creador de contenido @francmolinosperez compartió en redes sociales cómo es su vida tras dejar atrás el alquiler y las facturas. A través de su cuenta de TikTok, Franc explicó que lleva siete años viviendo en un vehículo camperizado y aseguró que su decisión transformó por completo su manera de entender el consumo y el trabajo. A través de sus publicaciones, Franc relató cómo decidió abandonar una vivienda fija para mudarse a una casa rodante. “Llevo 7 años sin pagar alquiler. No pago luz y apenas pago agua. No es porque sea rico, es porque decidí cambiar una casa fija por una casa con ruedas”, expresó en uno de sus videos. El creador de contenido también explicó que su forma de vida modificó su relación con el trabajo y el dinero. “Antes trabajaba para pagar facturas, ahora trabajo para vivir experiencias”, afirmó. Además, reflexionó sobre el consumo y aseguró: “A veces la riqueza simplemente es materializar menos”. En otra de sus publicaciones, Franc recordó que durante años viajó “con mi casa en un carrito y una bicicleta recorriendo este bello mundo”, una experiencia que, según contó, cambió por completo su perspectiva. “Yo era una persona inmersa en el consumismo y el cual me hacía daño, cada vez quería más, quería más tonterías para satisfacer mi necesidad de demostrar”, señaló. El joven también destacó que “cuando más disfrutaba de la vida, era cuando tenía comprado años de vida para vivirla de forma libre. Sin duda alguna todos esos kilómetros de libertad comprados han sido la mejor inversión de mi vida y la compra que más me ha llenado el alma”, aseguró. De acuerdo con la empresa española Autocaravanas Norte, dedicada a la tasación y venta de vehículos de autocaravaning, es posible encontrar modelos por menos de 20.000 euros. Uno de los ejemplos publicados por la compañía es la autocaravana segunda mano STERCKMAN Starlett 420 CP Comfort, modelo 2018, que tiene un precio de 16.490 euros y un valor al contado de 18.490 euros. El vehículo cuenta con cuatro plazas y equipamiento como aire acondicionado, toldo, antena TDT, cierre de seguridad y salón convertible en cama.