El plus de nocturnidad es uno de los derechos laborales más importantes para miles de trabajadores en España, especialmente en sectores como hostelería, sanidad, seguridad y otros servicios esenciales. Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, si realizas tu jornada entre las 22:00 y las 06:00 horas, tienes derecho a una compensación económica específica. Esta medida reconoce el esfuerzo adicional que supone trabajar de noche, con sus implicaciones para la salud y la conciliación familiar. La normativa laboral española es clara. El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores define el trabajo nocturno como aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. No se trata solo de turnos completos de noche: se considera trabajador nocturno a quien cumpla alguna de estas condiciones: Incluso detalles aparentemente menores cuentan. Por ejemplo, si tu jornada termina a las 22:30, esos 30 minutos ya forman parte del horario nocturno y deben compensarse, salvo que el salario ya incluya esa circunstancia de forma expresa. Esta regulación busca proteger a los empleados que prestan servicio mientras la mayoría descansa, garantizando que el trabajo nocturno no sea tratado como una jornada ordinaria. A diferencia del salario base, el plus de nocturnidad no tiene un importe fijo a nivel nacional. Su cuantía se establece mediante la negociación colectiva, es decir, a través del convenio colectivo del sector o de la empresa. Habitualmente se calcula como un porcentaje adicional sobre el salario base o una cantidad fija por cada hora nocturna trabajada. Es esencial consultar el convenio colectivo aplicable (por ejemplo, el de Hostelería en tu provincia). En algunos casos, la compensación puede traducirse en descansos adicionales en lugar de pago en metálico, siempre que así se acuerde. La ley prioriza la retribución específica, pero permite alternativas equivalentes. Aunque el derecho es general, existen situaciones en las que la empresa no está obligada a abonar el plus de forma adicional: