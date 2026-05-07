Este jueves, 7 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,72 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.34% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.26%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 7 de mayo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves: En España, la 95 es una gasolina sin plomo con 95 octanos (RON), la opción más común para coches. Ofrece buen rendimiento y eficiencia, ayuda a prevenir la detonación o “picado” del motor y, al ser por lo general más económica que la 98, permite reducir gastos sin sacrificar la fiabilidad. En España, la gasolina 98 es un carburante con índice de octano 98 (RON), recomendado para motores de alta relación de compresión o de altas prestaciones. Proporciona mayor resistencia a la detonación, permite un mejor aprovechamiento de la potencia en los motores que la requieren e incorpora aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio. En España los coches usan principalmente gasolina 95/98 y diésel y también existen alternativas como GLP (Autogás), GNC y mezclas de biocombustibles; en algunas estaciones se ofrece diésel renovable (HVO).