El tren nocturno París-Berlín volvió a circular y recuperó una conexión ferroviaria histórica entre dos capitales europeas. La ruta, que había quedado interrumpida tras la salida del operador anterior, regresó el 26 de marzo de 2026 bajo la gestión de European Sleeper, una compañía neerlandesa-belga especializada en trayectos nocturnos. La vuelta del servicio llega en un momento de mayor interés por los trenes nocturnos en Europa. Para muchos viajeros, la propuesta es simple: subir al tren por la tarde, dormir durante el trayecto y despertar en otra ciudad sin pasar por el aeropuerto. European Sleeper retomó la línea después de que SNCF abandonara el servicio en diciembre de 2025 tras el fin de las subvenciones del Gobierno francés. El nuevo servicio une París y Berlín con una ruta que pasa por Francia, Bélgica y Alemania. European Sleeper presenta el viaje como una conexión directa desde París y Bruselas hacia Berlín, con paradas en Aulnoye-Aymeries, Mons, Lieja y Hamburgo. La conexión tiene una frecuencia fija durante la semana. El tren ES 475 París-Berlín sale los martes, jueves y domingos, mientras que el ES 474 Berlín-París parte los lunes, miércoles y viernes. La empresa aclara que los horarios pueden variar por obras o ajustes ferroviarios, por lo que recomienda consultar la información actualizada antes de viajar. El horario vigente consultado para mayo de 2026 muestra una salida desde Paris Nord a las 17:47 y llegada a Berlin Hauptbahnhof a las 7:27 del día siguiente. En sentido contrario, el tren sale de Berlín a las 19:30 y llega a París a las 11:25. Es decir, el viaje se completa durante la noche y permite aprovechar el día siguiente en destino. El precio de entrada parte desde 79,99 euros por persona y trayecto en un compartimento Classic compartido, de acuerdo con la tarifa publicada por European Sleeper. La empresa advierte que el coste final depende de la fecha, la ruta y la disponibilidad, por lo que el importe puede cambiar al momento de reservar. Ese valor convierte al servicio en una opción atractiva para quienes comparan el viaje en tren por Europa con el avión o con una noche de hotel. La lógica del tren nocturno es distinta a la de un trayecto diurno: el pasajero paga por trasladarse y, al mismo tiempo, por dormir durante parte del recorrido. European Sleeper lo resume con una idea clara en su web: viajar mientras se duerme y llegar por la mañana a una nueva ciudad. La compañía también ofrece alternativas para distintos presupuestos y niveles de comodidad. Además de la clase Classic compartida, hay una opción Budget, una categoría Comfort y compartimentos solo para mujeres. Para quienes buscan más privacidad, European Sleeper informa que los espacios privados parten desde 279,99 euros, con compartimentos Classic para hasta cinco personas o Comfort para tres viajeros. La ruta oficial disponible en el horario de European Sleeper para el trayecto París-Berlín incluye salida desde Paris Nord y paradas en Aulnoye-Aymeries, Mons, Bruxelles-Midi y Liège-Guillemins antes de llegar a Berlin Hauptbahnhof. En sentido inverso, el recorrido publicado para mayo de 2026 marca salida desde Berlín, paradas en Lieja, Bruselas, Mons y Aulnoye-Aymeries, y llegada a París. El detalle importa porque algunas comunicaciones comerciales de la empresa mencionan Hamburgo dentro de la conexión, mientras que el horario consultado para el 6 de mayo de 2026 no muestra esa parada en el tren París-Berlín de esa fecha. Por eso, antes de comprar un billete conviene revisar el calendario actualizado, la estación exacta, el tipo de compartimento y las condiciones de equipaje o reserva. El regreso del tren nocturno París-Berlín también marca un cambio en el mapa ferroviario europeo. European Sleeper opera esta ruta sin financiación pública y con un modelo basado en alquiler de trenes, locomotoras y personal. El desafío está en conseguir franjas horarias viables en redes muy congestionadas, pero la demanda inicial mostró interés: el medio francés informó que la compañía ya había vendido 25.000 billetes antes del relanzamiento. Para el viajero, la clave está en el precio final y en el tipo de experiencia que busca. Quien prioriza ahorrar puede optar por un compartimento compartido desde 79,99 euros; quien necesita más intimidad puede mirar las cabinas privadas; y quien solo quiere evitar aeropuertos encuentra una alternativa nocturna entre dos capitales que vuelven a quedar unidas por tren.