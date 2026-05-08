Este viernes, 8 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 36,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 21.205. Esta cifra refleja una variación del 0,33% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento mixto y volátil: tras dos caídas iniciales alternó movimientos, encadenó un breve impulso alcista, corrigió y cerró con avance, sin definir una tendencia clara. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha alcanzado un notable 24.20%, superando su volatilidad anual del 20.26%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de la acción es inestable, con múltiples variaciones en su valor. La mayor volatilidad reciente indica un periodo de fluctuaciones significativas en comparación con las tendencias más estables observadas a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Finalmente, la ganancia de la empresa, después de descontar todos sus gastos, se sitúa en 1.89B, lo que equivale al fondo de inversión disponible. Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid (pertenece al grupo Enel). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal. Produce energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica) y de tecnologías convencionales (nuclear y ciclos combinados) y desarrolla servicios a través de Endesa X como eficiencia y recarga para movilidad eléctrica. Datos de interés: líder en el mercado ibérico, millones de clientes, amplia capacidad instalada y plan de descarbonización y digitalización de redes.