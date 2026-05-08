Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo del zodíaco hoy, viernes 8 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Hoy evita encerrarte en ti mismo y esfuérzate por dedicarle tiempo y ocio a tu pareja, aunque estés cansado. Es fundamental no permitir que se distancie ni que busque entretenimiento por su cuenta. Acepta las propuestas que te haga, aunque no te convenzan del todo. Hoy, Libra, te irá mejor en el trabajo si evitas aislarte. Comparte tiempo y tareas con tu equipo, incluso si estás algo cansado. Acepta las propuestas de tus colegas aunque no coincidas del todo. Mantenerte cercano reforzará la cooperación y abrirá pequeñas oportunidades. Hoy, Libra, tu encanto brilla y las conversaciones fluyen en el amor. Un gesto claro abre puertas y disipa dudas. Compatibilidad destacada: Géminis. Comparten curiosidad y energía social, creando una conexión ligera y divertida. Libra es diplomático, amable y busca la armonía en todo. Valora la justicia y evita los conflictos, actuando como mediador. Disfruta la estética y las relaciones, pero puede dudar al decidir por querer complacer a todos. Su encanto social y sentido del equilibrio lo hacen muy querido. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Libra, evita aislarte y haz un esfuerzo por dedicar tiempo de calidad a tu pareja hoy, aunque estés cansado. Mantén una actitud abierta y acepta con buena disposición los planes que te proponga, incluso si no son tus favoritos. Propón un momento sencillo de conexión, como un paseo, una cena o una charla, para fortalecer el vínculo y evitar distancias.