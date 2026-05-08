Este 8 de mayo de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 3,39 euros por unidad. En esta sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 1,156,436 acciones, lo que indica una variación del -0.62% respecto al día anterior. En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. registró una tendencia alcista con dos rachas de avances separadas por retrocesos puntuales y un cierre a la baja; el balance general es positivo. La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell ha sido del 20.63%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.60%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en sus operaciones recientes. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 1.83B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35. Fundado en 1881, tiene sede social en Alicante y sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas y produce y distribuye productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, ahorro e inversión y seguros mediante alianzas. Su línea de negocio se centra en pymes, empresas y particulares; datos de interés: filial TSB en el Reino Unido y ticker SAB en BME.