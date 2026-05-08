Este viernes 8 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te aguarda hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Hoy pueden inquietarte los temas sentimentales, pero no te conviene obsesionarte. Suelta un poco, deja que todo respire y evita mostrarte posesivo con tu pareja, si la tienes; y, si se trata de tus hijos, también dales su propio espacio. Hoy, Leo, los asuntos afectivos pueden nublar un poco tu concentración, así que céntrate en lo esencial y marca límites sanos con tus emociones. Tu liderazgo brillará si actúas con calma y claridad. En el equipo, da espacio y evita querer controlarlo todo; delega y escucha. Si confías en los demás, el trabajo avanzará sin fricciones y cerrarás el día con buenos resultados. Hoy, Leo brilla en el amor: tu carisma atrae miradas y una charla sincera puede acercarte a alguien especial. Eres especialmente compatible con Aries: comparten fuego, iniciativa y pasión; juntos se impulsan y mantienen la chispa. Leo es carismático y seguro; le gusta brillar y liderar con confianza. Su energía cálida atrae a los demás. A veces puede ser orgulloso, pero es leal y protector con quienes ama. Cuando se siente valorado, muestra gran generosidad. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso. Respira hondo y evita obsesionarte con los asuntos del corazón. Da espacio a tu pareja o a tus hijos y deja que cada uno marque su ritmo. Enfoca tu energía en ti, mantén la calma y suelta la necesidad de controlar.