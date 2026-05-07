A poco más de una hora por carretera desde Bilbao, se ubica un destino que combina mar, historia y vida local sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. En la costa de Vizcaya, este lugar se ha establecido como una de las escapadas más completas del País Vasco, tanto para quienes anhelan descanso como para aquellos que priorizan el paisaje y la cultura. Se trata de Lekeitio, un municipio que preserva una fuerte identidad marinera y un entorno natural que lo diferencia de otros puntos del litoral. Su puerto, su casco histórico y su conexión directa con el mar lo configuran como una opción habitual para viajes cortos desde el norte de España. Lekeitio se ubica en la comarca de Lea-Artibai, en la costa oriental de Vizcaya, dentro del País Vasco. La distancia desde Bilbao es de aproximadamente 70 kilómetros, permitiendo un traslado en automóvil de cerca de una hora, incluso durante los fines de semana. Esta proximidad ha convertido al municipio en una opción habitual para escapadas de fin de semana, especialmente para aquellos que anhelan un entorno costero que no sacrifica servicios, opciones gastronómicas y patrimonio cultural. A diferencia de otros destinos más saturados, Lekeitio conserva un ritmo pausado durante la mayor parte del año, exceptuando los meses centrales de la temporada estival. En el entorno natural destaca la cercanía de la isla de San Nicolás, que es accesible a pie durante la bajamar. Este elemento singular refuerza el atractivo paisajístico del municipio y forma parte de su identidad visual. El casco histórico de Lekeitio conserva trazas medievales bien definidas. Su principal referente es la basílica de Santa María de la Asunción, un edificio gótico de gran tamaño que domina el centro urbano y refleja la importancia histórica del municipio como puerto comercial. A pocos metros, las calles peatonales conectan plazas, soportales y antiguos edificios vinculados a la actividad marinera. El paseo marítimo articula la relación entre el pueblo y el mar, ofreciendo vistas abiertas a la costa y al puerto, uno de los espacios más fotografiados de la localidad. El puerto de Lekeitio representa uno de los principales activos del municipio. Su historia, inicialmente vinculada a la pesca, actualmente integra actividad profesional con embarcaciones recreativas, conservando una imagen dinámica y funcional. Además, la disposición del puerto, rodeada por el casco urbano y abierta al Cantábrico, lo destaca como uno de los puertos más reconocibles del País Vasco. Desde esta ubicación, se vislumbra de manera evidente la relación histórica entre la villa y el mar, una conexión que continúa manifestándose en la vida diaria. Igualmente, el puerto cumple una función social, al albergar bares, terrazas y comercios que concentran una significativa parte de la actividad local, especialmente durante los fines de semana y la temporada alta.