Obtener una herencia puede representar un beneficio financiero, sin embargo, también implica hacer frente a uno de los tributos más debatidos dentro del sistema tributario: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Este gravamen, que se aplica en el momento de la transmisión de bienes, puede causar incertidumbre y preocupación entre los herederos. Es fundamental tener un entendimiento claro sobre cómo se calcula y cuáles son las implicaciones que conlleva. Por lo tanto, es recomendable informarse adecuadamente y buscar asesoría en caso de ser necesario para manejar este proceso de manera adecuada. Según datos del Consejo General del Notariado, se rechazaron aproximadamente 54.800 herencias en 2024, lo que representa alrededor del 15.7% de todas las sucesiones tramitadas (unas 348.000). Estos son los últimos datos dados a conocer en 2025. En la práctica, esto significa que un heredero en Madrid, Andalucía o Baleares puede quedarse con la totalidad de su herencia sin pagar prácticamente nada, mientras que en otras regiones las cargas fiscales aún resultan elevadas. La razón principal detrás de este fenómeno ha sido la imposibilidad de afrontar los altos costos fiscales que conlleva aceptar un legado patrimonial. Una cifra récord que se mantiene por la carga de deudas y los altos impuestos (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) asociados, a pesar de que una misma herencia puede tener varios herederos que renuncian. Existen Comunidades Autónomas que han optado por reducir prácticamente en su totalidad la carga tributaria asociada a este impuesto. En Andalucía, los herederos directos pertenecientes a los grupos I e II (descendientes, ascendientes y cónyuges) están exentos de cualquier pago si el valor de la herencia no supera un millón de euros. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, se aplica una bonificación del 99% para los familiares directos, mientras que los beneficios para hermanos, tíos y sobrinos son de menor cuantía. Los expertos han manifestado su preocupación acerca del impacto que estas bonificaciones pueden tener en la recaudación estatal. Técnicos del Ministerio de Hacienda han enfatizado que esta medida podría estar favoreciendo, de manera predominante, a los sectores más adinerados. Este hecho ha reavivado el debate sobre la urgencia de unificar el sistema impositivo en todo el territorio nacional. Actualmente, cada comunidad autónoma continuará administrando este tributo de forma autónoma, lo que implica que las disparidades en el pago del impuesto persistirán, produciendo marcadas diferencias según la localidad de residencia del heredero.