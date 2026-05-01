En medio de la crisis habitacional, alquilar una habitación dejó de ser una alternativa marginal para convertirse en una solución cada vez más extendida. La dificultad para acceder a una vivienda completa empuja a miles de personas a compartir espacios, mientras que para los propietarios representa una vía rápida de generar ingresos extra. Sin embargo, este fenómeno creciente tiene un costado menos visible: su impacto fiscal. Para Hacienda, alquilar una habitación no es una actividad informal ni secundaria, sino una fuente de ingresos que debe declararse correctamente en la Renta. El problema es que muchos propietarios desconocen cómo hacerlo o aplican mal las deducciones. Esto no solo implica pagar más impuestos de lo necesario, sino también exponerse a perder beneficios clave (como la reducción del 50%) y a sanciones económicas que pueden evitarse con una correcta planificación. Los ingresos por alquilar una habitación tributan como rendimientos del capital inmobiliario, siempre que no exista una persona contratada a jornada completa gestionando el alquiler. En ese caso, pasaría a considerarse una actividad económica. Este matiz cambia por completo el tratamiento fiscal. No se trata solo de declarar, sino de hacerlo bajo la categoría correcta, ya que de ello dependen las deducciones y obligaciones fiscales. En el caso de aquellas habitaciones en las que además se prestan servicios propios de un hotel como limpieza periódica, cambio de sábanas o comidas, el ingreso califica como rendimiento de actividad económica y no se aplican deducciones de alquiler de vivienda. La Dirección General de Tributos aclaró que se puede aplicar una reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo cuando se alquilan habitaciones destinadas a vivienda habitual y permanente del inquilino. Para acceder a este beneficio fiscal, deben cumplirse condiciones concretas: Los gastos generales de la vivienda como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comunidad, seguros o intereses de hipoteca son deducibles, pero solo en la parte proporcional de la superficie alquilada. Este punto suele generar errores frecuentes. Para evitar problemas, el cálculo debe hacerse de forma precisa: Deducir el 100% de estos gastos cuando solo se alquila una habitación constituye una deducción indebida y puede derivar en sanciones. Uno de los aspectos más importantes —y muchas veces descuidado— es la formalización del contrato. No solo sirve como respaldo legal, sino que también es clave para justificar beneficios fiscales ante Hacienda. Un contrato conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos debería contemplar: Contar con este documento no es un detalle menor: permite acreditar que se trata de vivienda habitual y no de un alquiler temporal o encubierto.