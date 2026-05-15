Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más. Este viernes, 15 de mayo de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,55 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,55 euros y el diésel ronda los 1,69 euros por litro. Esta diferencia del 1.8% en la gasolina y del 0.54% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 15 de mayo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes: En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98. La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo de 98 octanos (RON) que resiste mejor el picado y, en motores de alta compresión o turbo, ofrece mayor suavidad y rendimiento, además de aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):