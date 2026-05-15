Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, viernes 15 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Tus planes se alterarán: quizá aparezca sin avisar un familiar o alguien te deje plantado a última hora. Si te adaptas a los cambios, te sorprenderás: todo saldrá mejor de lo previsto. Eso sí, tendrás que poner de tu parte. En el trabajo, tus planes podrían trastocarse por un imprevisto: quizá un pariente aparezca de sorpresa o alguien te deje plantado a última hora. Respira, ajusta prioridades y reorganiza tu agenda. Si te adaptas, te sorprenderás a ti mismo: los resultados serán mejores de lo esperado. Pon de tu parte tomando la iniciativa y manteniendo la flexibilidad. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos. Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas. Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso. Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Como Leo, mantén tu agenda flexible y acoge los imprevistos con buen humor. Reprioriza al instante y busca alternativas creativas. Toma la iniciativa: confirma citas, ten un plan B y enfócate en lo que sí controlas.