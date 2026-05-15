Hoy viernes 15 de mayo los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Evita dejarte manipular o influir por las opiniones de quien solo vela por sus propios intereses. Aléjate todo lo posible de las personas tóxicas, centradas en sí mismas, que esparcen negatividad sobre todo. Con esa actitud no se llega a ningún lado. En el trabajo hoy, Escorpio, evita dejarte manipular por quienes solo miran por sus intereses. Mantén tu criterio y protege tus límites. Aléjate de conversaciones tóxicas y del pesimismo; no aportan a tus metas. Con una actitud firme y positiva, avanzarás con claridad. Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional. Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación. Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Confía en tu criterio y pon límites firmes a quien intente manipularte. Aléjate sin culpa de personas y ambientes tóxicos que esparcen negatividad. Enfoca tu energía en conversaciones constructivas y en acciones que te acerquen a tus metas.