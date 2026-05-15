Este viernes, 15 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 10,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 134.416. Esta cifra refleja una variación del -0,82% en comparación con el día pasado. Caixabank SA mostró un sesgo bajista en los últimos 10 días: breve rebote inicial y pausa, tres caídas seguidas, leve recuperación de dos sesiones y cierre en retroceso, con balance final negativo. La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se ha situado en 19.35%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 24.76%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La diferencia sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha experimentado menos inestabilidad. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión. CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.