Este viernes 15 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Es posible que hoy alguien toque a tu puerta para solicitarte una suma de dinero modesta, aunque deberás sopesar si dársela. No dejes que abusen de tu buena voluntad. Ya has accedido en otras ocasiones y no siempre te salió bien. Sé prudente con tus amistades y evalúa bien a la persona que tengas delante. Capricornio, en el trabajo podrían pedirte un pequeño préstamo o un favor; evalúalo con calma antes de decir que sí. No permitas que colegas o clientes se aprovechen de tu buena fe y marca límites claros. Sé cuidadoso con las amistades del entorno laboral y valora bien a quién tienes enfrente. Si actúas con criterio y proteges tus recursos, el día avanzará sin tropiezos. Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno. Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable. Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Valora con calma cualquier petición de dinero y presta solo si no compromete tu presupuesto. Define límites claros y no cedas ante presiones emocionales o de confianza. Observa la intención y el historial de la persona antes de decidir, priorizando relaciones transparentes y recíprocas.