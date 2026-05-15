En la apertura de mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,2 euros y registran un volumen de 48779 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,33% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Mapfre registró 6 caídas y 4 subidas, sin jornadas planas; la alternancia y el cierre con dos descensos consecutivos apuntan a un sesgo bajista y cierta debilidad al final del periodo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 12.51%, en comparación con su volatilidad anual del 22.43%. Dado que el 12.51% es menor que el 22.43%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en relación a su volatilidad en el último año, indicando menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia. Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.