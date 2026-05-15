Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo hoy, viernes 15 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Hoy te sentirás algo remolón, especialmente por la mañana. No te apetecerá moverte ni activar el cuerpo de ninguna manera, pero recuerda que a la larga eso no te beneficia. Levántate del sofá y sal a la calle. En el trabajo empezarás con poca energía, Tauro. Si te mueves y arrancas con tareas simples, tu ritmo mejorará pronto. Deja la comodidad y afronta gestiones cara a cara; ganarás claridad y avanzarás más. Esa iniciativa puede darte pequeños logros hoy. Hoy, Tauro, el amor fluye si muestras paciencia y calidez; un gesto simple puede abrir una puerta. Evita la prisa y verás respuestas claras. Tu mejor compatibilidad hoy es con Virgo, cuyo enfoque práctico y estable armoniza con tu ritmo; juntos crean seguridad y confianza. Tauro es práctico, paciente y constante; valora la estabilidad y el confort. Su determinación le permite alcanzar metas con pasos firmes y realistas. Puede ser terco y posesivo, pero también leal y afectuoso con quienes ama. Disfruta de los placeres sensoriales y aprecia la belleza y la seguridad. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Empieza el día con un paseo breve para activar tu energía. Cumple una tarea simple por la mañana sin posponerla. Sal de casa y elige un plan que te mantenga en movimiento.