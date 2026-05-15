La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 15 de mayo de 2026 es de 36,4 euros y documentan un total de 11.117 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,41%. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo bajista: siete retrocesos y tres avances, con rebotes puntuales al inicio y a mitad del período y un cierre con caídas consecutivas. En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 21.47%, cifra que supera su volatilidad anual del 20.05%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha tenido muchas variaciones recientemente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre del mercado respecto a la empresa en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X. Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.