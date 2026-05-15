Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con grandes sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo hoy, viernes 15 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Tienes la energía baja y es probable que te quedes sin fuerzas hacia media tarde. Tenlo presente al planificar tu día. No te sientas con la obligación de asistir a todas las actividades. Procura averiguar las causas de por qué te sientes así. Virgo, hoy sentirás la energía baja en el trabajo; completa las tareas clave por la mañana, porque a media tarde podrías decaer. Evita comprometerte a todos los eventos o reuniones; toma pausas y explora las causas de este bajón para ajustar tu rutina. Hoy, Virgo, el amor fluye si mantienes la calma y dices lo que sientes sin sobrepensarlo. Un gesto sencillo puede acercarte mucho a esa persona. Eres especialmente compatible con Tauro, porque comparte tu necesidad de estabilidad y atención a los detalles. Juntos construyen confianza paso a paso. Virgo es analítico, detallista y práctico; valora el orden y la mejora constante. Su responsabilidad los vuelve confiables y eficientes. Suelen ser reservados y observadores, sensibles a las imperfecciones. Aunque críticos, su crítica busca ayudar y cuidar. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Virgo, prioriza lo esencial por la mañana y deja lo secundario para después. Di no a compromisos que drenen tu energía y programa pausas breves para recargar. Observa tu cuerpo y busca las causas del bajón (sueño, estrés, alimentación) para ajustar hábitos hoy.