Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo del zodíaco hoy, viernes 15 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Verifica que todas las gestiones financieras que realices hoy estén bien hechas y sin errores, tanto por tu parte como por la de cualquier persona implicada. Esto será relevante más adelante. No pases por alto ninguna información ni correo electrónico. Libra, en el trabajo hoy cuida cada gestión económica: verifica cifras, aprobaciones y recibos para evitar errores propios o ajenos. Un detalle bien revisado te ahorrará complicaciones futuras. Mantén la atención en la bandeja de entrada y en cualquier documento que llegue. Leer con calma y responder a tiempo te dará claridad y reforzará tu credibilidad. Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada. Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy. Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas. A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Revisa dos veces tus cuentas y documentos para evitar errores futuros. Verifica el trabajo de quienes colaboran y aclara cualquier inconsistencia. Lee con atención cada mensaje o email y archiva lo importante.