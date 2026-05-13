En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este miércoles, 13 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,57 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,73 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,69 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 2.01% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.96%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 13 de mayo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con 98 octanos (RON) que soporta mejor la detonación; en motores de alta compresión o con turbocompresor proporciona un funcionamiento más suave y mayor rendimiento, e incluye aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio. En España los coches pueden usar gasolina (95 y 98), diésel y combustibles alternativos como GLP (autogás) y gas natural (GNC); también hay biocombustibles y, de forma aún limitada, hidrógeno.